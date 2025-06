Optima Super Mobile Smart ha 100GB al mese: il prezzo scende sotto i 5€

Nel mondo delle offerte mobili low-cost, Optima si distingue con una proposta particolarmente interessante per chi cerca tanti dati, chiamate illimitate e un canone ridotto. L’offerta si chiama Super Mobile Smart e ha tutte le carte in regola per attirare l’attenzione di chi vuole contenere i costi senza rinunciare ai servizi essenziali.

Cosa prevede la Super Mobile Smart di Optima

Il piano include ogni mese 100 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, al prezzo fisso di 4,95€ al mese. In fase di attivazione è previsto il pagamento della SIM al costo promozionale di 9,90€ (anziché 19,90€), mentre la spedizione è gratuita. Il totale da sostenere al momento della sottoscrizione è quindi di 14,85€, comprensivo del primo mese.

L’offerta è aperta a tutti gli utenti, senza distinzioni legate all’operatore di provenienza. Non ci sono vincoli contrattuali né costi nascosti, e viene offerta anche la possibilità di ricevere una ricarica omaggio di 5€, se si invita un amico a passare a Optima con la stessa promozione. Entrambi, invitante e invitato, beneficiano del credito gratuito.

Un riconoscimento che conferma la qualità dell’offerta di Optima

A testimonianza della solidità della proposta, Super Mobile Smart è stato eletto “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il premio è stato assegnato attraverso una ricerca di mercato condotta da Circana, sulla base delle valutazioni di un’ampia platea di consumatori, premiando i servizi con la media più alta in termini di soddisfazione e innovazione percepita.

Con un prezzo molto competitivo, giga sufficienti per un utilizzo intenso, e servizi inclusi senza compromessi, l’offerta di Optima si inserisce con decisione tra le scelte più interessanti per chi cerca affidabilità e risparmio. Queste soluzioni tornano utili a chi ha un budget limitato o semplicemente a chi non ha bisogno di troppi contenuti con prezzi più alti. La scelta ora è tutta vostra, ma in questo caso di certo non sbagliereste.