Xiaomi Pad 7s Pro: prestazioni da primato per il nuovo tablet

Xiaomi torna a farsi notare nel mercato mobile con un prodotto che punta a rivoluzionare gli standard del settore. Di cosa stiamo parlando? Del nuovissimo Pad 7s Pro. Presentato in anteprima tramite un video ufficiale pubblicato sulla piattaforma cinese Weibo, questo tablet è pronto a fare il suo debutto ufficiale con una serie di caratteristiche che lo collocano tra i dispositivi più performanti mai realizzati dalla casa asiatica.

Il cuore del device è l’innovativo processore proprietario Xring O1. Ossia un chip a 3 nanometri con 10core, 190 miliardi di transistor e un’efficienza migliorata del 36%. Lo stesso che è stato già impiegato con successo su altri dispositivi di fascia alta, come lo smartphone Xiaomi 15s Pro e il tablet Pad 7 Ultra.

Xiaomi Pad 7s Pro: velocità di ricarica impressionante e fotocamere di alto livello

Ad accompagnare il processore, troviamo una dotazione hardware che non passa inosservata. Si parla infatti di ben 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna con tecnologia UFS 4.1. Lo schermo è un OLED da 12,5” con risoluzione 3,2K e frequenza di aggiornamento di 144Hz. I bordi sottilissimi da 6,75mm e lo spessore ridotto a soli 5,8mm confermano l’anima premium del dispositivo, pensato per un’utenza esigente che non accetta compromessi. Il display è anche ottimizzato per ridurre l’affaticamento visivo grazie alla protezione occhi integrata.

Tra gli elementi che più colpiscono ci è sicuramente la batteria, che con i suoi 10.610mAh garantisce una lunga autonomia anche in situazioni di uso intensivo. Ma è la ricarica da 120W a stupire. Servono infatti appena 36 minuti per passare da zero a cento. Anche nei primi 10 minuti, il Pad 7s Pro recupera già il 37% di energia. L’esperienza d’uso è arricchita da una fotocamera frontale da 32MP e una posteriore da 50MP con sensore SKJN1, capaci di restituire immagini nitide e dettagliate.

Test indipendenti, come quello pubblicato da WekiHome, hanno poi evidenziato le potenzialità del tablet anche nel gaming, in cui riesce a mantenere i 60fps su titoli pesanti come Genshin Impact per oltre sette ore. A completare l’offerta ci sono accessori opzionali come stilo a bassa latenza e tastiera con touchpad, oltre alla compatibilità con il mondo Apple. Disponibile in diverse colorazioni tra cui beige, nero, blu e viola, il Pad 7s Pro di Xiaomi è pronto a conquistare una nuova fetta di mercato