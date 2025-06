Stellantis rivoluziona la mobilità elettrica

Stellantis potrebbe essere pronta a rivoluzionare il concetto di trasmissione per le auto elettriche. Il gruppo automobilistico ha ottenuto, il primo maggio 2025, l’approvazione ufficiale di un brevetto presentato nel 2023. Al centro del progetto? Un cambio innovativo a tre velocità. Una proposta tecnica che punta a superare i limiti delle attuali trasmissioni a rapporto singolo, oggi predominanti nei veicoli a batteria.

Stellantis: un progetto ambizioso ma ancora incerto

La tecnologia proposta non è un semplice adattamento. In quanto essa sfrutta due gruppi di ingranaggi epicicloidali e quattro frizioni, riuniti in un’unità di azionamento elettrica compatta. L’obiettivo è quello di offrire un comportamento ottimale del motore in qualunque contesto. Il primo rapporto è studiato per garantire massima coppia e trazione, utili per trasportare carichi pesanti o affrontare percorsi off-road. Il secondo è pensato per l’utilizzo urbano e la guida quotidiana, mentre il terzo è dedicato alla guida autostradale, in cui efficienza e riduzione dei consumi diventano fondamentali.

Non è la prima volta che un costruttore pensa a soluzioni a più marce per le auto elettriche. Alcuni modelli, come la Porsche Taycan, ad esempio, già utilizzano cambi a due rapporti. L’ approccio di Stellantis però si distingue per una maggiore complessità e versatilità. Un sistema a tre velocità potrebbe offrire benefici rilevanti soprattutto a veicoli come SUV e pickup elettrici. La Jeep Recon, prossimo modello elettrico del gruppo, potrebbe rappresentare il banco di prova ideale.

Ad ogni modo, nonostante le potenzialità, non è ancora chiaro se questo cambio verrà effettivamente utilizzato nella produzione di serie. Come spesso accade nel settore automobilistico, il deposito di un brevetto non garantisce il passaggio alla fase industriale. Potrebbe quindi anche trattarsi di una sperimentazione tecnica destinata a rimanere sulla carta. Ma, il fatto che Stellantis investa risorse in un progetto così specifico è indicativo della direzione che il gruppo vuole intraprendere.