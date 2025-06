1Mobile, la Speed 5G Limited Edition ha 150GB in 5G: il prezzo vi stupirà

1Mobile, gestore virtuale italiano che opera su rete Vodafone, propone un’interessante promozione per chi desidera tanti giga in 5G a un prezzo contenuto e senza vincoli nascosti. L’offerta si chiama Speed 5G 150 Limited Edition ed è disponibile per tutti gli utenti che portano il proprio numero, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non è la prima volta che questo provider lancia un’offerta di questo tipo ed è per tale motivazione che gli utenti che un tempo avevano scelto di non sceglierla, ora ci stanno pensando.

Minuti illimitati, 150 giga in 5G e primo mese a 5€: 1Mobile è ormai una garanzia

Con questa proposta, 1Mobile mette sul piatto minuti senza limiti verso tutti, 50 SMS e 150 giga su rete 5G. Il costo promozionale del primo mese è di 5€, mentre dal secondo mese in poi si passerà al prezzo fisso di 6,99€ al mese, senza aumenti futuri. Il piano si colloca tra i più convenienti nella fascia 5G, offrendo una navigazione veloce e stabile, supportata da un’infrastruttura di rete collaudata.

Attivazione digitale e nessun costo iniziale: 1Mobile ha tutto

L’attivazione avviene esclusivamente tramite SPID, in modo digitale e sicuro, senza bisogno di moduli cartacei. Il processo è rapido e adatto a chi preferisce gestire tutto online. Per chi richiede la portabilità, la SIM è gratuita, mentre chi sceglie di attivare un nuovo numero paga 5€ una tantum. In ogni caso, non ci sono costi di attivazione, rendendo la sottoscrizione ancora più accessibile.

Speed 5G 150 Limited Edition si rivolge a chi cerca un piano affidabile, senza sorprese, con il vantaggio di una navigazione veloce in 5G e un canone contenuto. Una soluzione ideale per chi vuole cambiare operatore restando sotto i 7 euro al mese, senza rinunciare a prestazioni moderne e copertura estesa. Ogni altra informazione è disponibile sul sito ufficiale dove ci sono tutti i dettagli in merito all’offerta appena spiegata.