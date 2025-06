PosteMobile: nuovi aumenti in arrivo per alcuni piani

Alcuni piani, come Con Tutti New e Con Tutti Premium New, beneficiano però di una condizione migliorativa. Se viene effettuata una ricarica mensile di almeno 10 euro, le tariffe scendono a 26 centesimi sia per chiamate che per SMS. A parte si colloca, invece, il piano SuperConvenienza, non citato nel primo elenco, ma comunque oggetto di variazioni. In questo caso, le chiamate e i messaggi costeranno 20 centesimi ciascuno, mentre il costo della segreteria telefonica rimane a 18 centesimi al minuto.

I clienti PosteMobile coinvolti possono esercitare, come sempre, il diritto di recesso senza penali. Come previsto dalla normativa vigente. Ciò può avvenire in due modi. Disattivando la SIM senza portabilità del numero, oppure passando a un altro operatore mantenendo il proprio numero. Nel primo caso, sarà necessario compilare un apposito modulo e inviarlo, insieme a un documento d’identità. È possibile procedere via email (info@postemobile.it), fax (800.242.626) o posta (Casella Postale 3000, 37138 Verona). Nel secondo caso, invece, sarà sufficiente avviare la richiesta di portabilità con il nuovo gestore, senza ulteriori passaggi.