Poco F7, il nuovo modello che completa la serie F7

Manca poco all’uscita ufficiale di Poco F7, lo smartphone che andrà a chiudere la gamma F7, attualmente formata da Poco F7 Ultra e Poco F7 Pro. L’azienda sta per annunciare questo modello che si posiziona come una proposta di fascia medio-alta. Negli ultimi giorni sono trapelati i primi render. Questi mostrano due varianti di colore e anticipano alcune specifiche tecniche. Poco F7 avrà un ampio display OLED da 6,83 pollici con refresh rate di 120 Hz. La risoluzione di 2772×1280 pixel. Il pannello supporta Dolby Vision e HDR10+. Con una luminosità massima di 3.200 nit. E una frequenza PWM di 3.840 Hz. Questa è utile per ridurre l’affaticamento degli occhi. Le dimensioni dello smartphone sono di 163,1 x 77,9 x 8,2 mm. Il peso arriva a 215,7 grammi. Tutto questo lo rende più grande e pesante rispetto agli altri due modelli della serie.

Specifiche tecniche e caratteristiche principali del nuovo Poco

Il cuore del dispositivo sarà il processore Snapdragon 8s Gen 4. Questo sarà abbinato a una batteria da 7.550 mAh. Il Poco F7 offrirà una ricarica rapida cablata a 90 W. E una ricarica wireless inversa da 22,5 W. Per quanto riguarda la fotocamera, il telefono avrà un sensore principale Sony IMX882 da 50 megapixel con apertura f/1,5. Con anche la stabilizzazione ottica dell’immagine.

Non mancheranno una camera ultra grandangolare da 8 MP. E una fotocamera frontale da 20 MP. Tra le altre dotazioni spiccano gli speaker stereo con supporto Dolby Atmos e le certificazioni Hi-Res Audio e Audio Wireless. La connettività sarà completa. 5G, Wi-Fi 7, NFC e sensore a infrarossi. Inoltre, lo smartphone sarà protetto da polvere e acqua. Questo grazie alla certificazione IP68.

Poco F7 si presenta dunque come un modello molto interessante nel segmento medio-alto. Offre un mix di potenza, autonomia e tecnologie avanzate. Il prezzo ufficiale non è ancora noto. Ma è lecito aspettarsi una cifra inferiore rispetto a quella dei modelli Pro e Ultra. Rendendo il prodotto un’opzione più accessibile per chi cerca qualità senza spendere troppo.