Poco F7, ultime certificazioni prima del debutto

La serie di smartphone della gamma Poco F7 sta per ampliarsi. L’azienda ha già presentato sul mercato qualche tempo fa i modelli noti con il nome di Poco F7 Pro e Poco F7 Ultra. All’appello manca però il modello base e a quanto pare sta per arrivare. I rumors parlano infatti di un possibile debutto proprio per il mese di maggio e le nuove certificazioni arrivate non fanno altro che confermarci il suo imminente arrivo.

Poco F7 sempre più vicino al debutto, ecco le nuove certificazioni

Il debutto ufficiale sul mercato del prossimo smartphone di punta del produttore tech Poco sembra essere ormai alle porte. Come già accennato in apertura, infatti, nel corso delle ultime ore la versione base del Poco F7 ha da poco ricevuto l’importante certificazione IMDA.

In particolare, lo smartphone è stato registrato con due numeri di modello, rispettivamente 25053PC47G e 25053PC47I. Il primo di questi è il modello per il mercato globale, mentre il secondo è per il mercato indiano. Tutto questo è dunque il segno che lo smartphone è pressoché pronto al debutto.

La certificazione in questione non ci rivela nulla riguardo le presunte specifiche. Nonostante questo, sappiamo già grazie a precedenti rumors che questo device potrebbe essere in realtà una versione re-branded del Redmi Turbo 4 Pro. Se sarà così, ci possiamo aspettare le stesse specifiche tecniche. Tra queste ricordiamo che ci si aspetta la presenza di un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.83 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale ci si aspetta invece la presenza del soc Snapdragon 8s Gen 4.

Insomma, ci troveremo sicuramente di fronte ad un dispositivo estremamente prestante e con delle specifiche tecniche al top. A contraddistinguerlo sarà però sicuramente il suo design. Poco infatti stupisce spesso da questo punto di vista, proponendo design e colorazioni originali. Staremo a vedere.