Google Orologio si aggiorna con piccoli ritocchi estetici

L’app Google Orologio, preinstallata su Pixel e su numerosi dispositivi Android, si aggiorna alla versione 7.14 introducendo alcune modifiche estetiche leggere ma significative. Non si tratta ancora di un redesign completo basato su Material You Expressive, ma i primi segnali di cambiamento iniziano a comparire. Il cambiamento più visibile riguarda gli interruttori dell’app, presenti nella scheda Sveglia e nelle Impostazioni: ora sono più spessi e meno larghi, con un bordo visibile quando disattivati che scompare una volta attivati. Il tutto rispecchia gli elementi del Material 3, anche se il componente ufficiale non è stato ancora aggiornato in modo definitivo.

Un’evoluzione discreta, ma coerente con la nuova direzione del design Google

La novità non riguarda solo le forme. Anche la scheda “Orologio mondiale” ha subito una piccola ma significativa modifica: il meteo, visibile sotto le località selezionate, perde le tinte vivaci delle versioni precedenti. Le icone diventano più neutre, e il colore viene eliminato quasi del tutto, in linea con l’aspetto sobrio adottato da Google anche nel widget Riepilogo visto su Android 16 QPR1. L’effetto finale è un’interfaccia più elegante e meno invasiva, con elementi visivi che non distraggono durante l’uso.

Questo aggiornamento conferma la volontà di Google di rendere il proprio ecosistema visivo sempre più uniforme e minimale. Anche se la trasformazione completa di Google Orologio in chiave Material You Expressive è ancora lontana, il passaggio alla versione 7.14 segna un primo passo in quella direzione. Il rollout avviene gradualmente via server, quindi non tutti gli utenti vedranno subito le modifiche. L’aggiornamento può essere forzato attraverso il Google Play Store, verificando la disponibilità e toccando “Aggiorna” sulla pagina dell’app. Google continua così ad affinare i propri strumenti quotidiani, con miglioramenti continui che privilegiano chiarezza e coerenza visiva. Non cambiano le funzioni principali dell’app, ma l’interfaccia si fa più moderna e attenta ai dettagli.