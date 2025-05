Google punta sul design Expressive: il nuovo volto dell’app Orologio

Non serve aspettare l’evento Google I/O 2025 per dare uno sguardo alla rinnovata app Orologio. Grazie a indiscrezioni diffuse da Mystic Leaks, è emersa in anteprima la nuova versione della piattaforma che abbraccerà il linguaggio grafico Material 3 Expressive. Questa evoluzione del design non si limita a una semplice innovazione estetica. Al contrario, introduce modifiche relative all’organizzazione dell’interfaccia e alle sue funzionalità. Tale cambiamento è evidente fin dal font, il quale risulta più armonioso e leggibile. Ogni sezione dell’app viene riorganizzata, sia nei nomi che nella disposizione degli elementi. Le diciture “Alarm”, “Clock”, “Timer” e “Stopwatch” vengono aggiornate in “Alarms”, “World Clock”, “Timers” e “Stopwatch”, segnando un passo verso una nomenclatura più uniforme e chiara.

Funzionalità migliorate e usabilità al centro: il tempo secondo Google

Uno degli elementi più modificati è il tasto flottante, che perde la classica forma rotonda a favore di un quadrato dai bordi smussati. Anche la sua collocazione cambia. Esso infatti non è più centrale ma è spostata nell’angolo inferiore destro, sotto l’orario visualizzato. Le modifiche però, non si fermano al solo aspetto visivo. In quanto anche l’interazione dell’utente è stata resa più fluida. Ad esempio, la schermata per impostare o modificare una sveglia ora si apre in una nuova pagina, più completa e funzionale. Qui si possono regolare orario, giorni della settimana, nome, suoneria, vibrazione, meteo e routine dell’Assistente Google. Emergono poi due tasti distinti per “Salva” e “Elimina”, finalmente ben separati e facilmente accessibili.

Anche timer e cronometro cambiano volto. Nel nuovo timer è possibile dare un nome personalizzato al conto alla rovescia. Il tradizionale tasto “Play” circolare è rimpiazzato da uno a forma a pillola, mentre il controllo play/pausa viene inserito nel cerchio che mostra il tempo residuo. Aggiungere minuti diventa più immediato grazie alla suddivisione delle opzioni in 5, 10, 30 e 45 minuti. Il cronometro abbandona la visualizzazione del tempo al centro del cerchio, in favore di pulsanti più grandi per Start, Stop, Reset e Lap. La sezione Bedtime subisce meno variazioni, ma resta coerente con il nuovo stile.

Insomma, con questo aggiornamento, Google si propone di rinnovare l’applicazione in ogni sua veste. In tutto ciò, il design Material 3 Expressive, con le sue linee pulite e la logica centrata sull’usabilità, promette di diventare il nuovo standard del design Android.