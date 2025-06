Android 16 QPR1 beta 2: interessanti novità grafiche per i Pixel

Come sappiamo ormai da diverso tempo, Google sta lavorando per l’arrivo in tutto il mondo della nuova versione del suo sistema operativo, parliamo di Android 16 che dovrebbe arrivare nel corso del 2025, portando con sé una ventata di rinnovamento davvero importante, nelle scorse ore la società ha rilasciato la beta numero due di Android 16 QPR1, quest’ultima introduce interessanti novità come la disponibilità in anteprima del supporto ai display esterni.

Tante novità

Nello specifico, i tecnici di mountain view hanno inserito alcune migliori funzionali ed estetiche che riguardano la schermata di blocco e la barra di ricerca del launcher dei Pixel, la nuova sezione senza notifications presente nella prima beta è stata decisamente affinata da un punto di vista grafico, ora la pillola che contiene le icone delle app che hanno inviato le notifiche e trasparente, ciò contribuisce a rendere l’interfaccia grafica più pulita rispetto al passato, contribuendo a rendere la schermata di blocco decisamente più godibile da un punto di vista estetico, la nuova pillola trasparente volendo, potrà includere anche le notifiche silenziose.

sempre all’interno della beta numero due si può notare bene come la barra di ricerca all’interno dei pixel sia stata completamente ridisegnata, quest’ultima sarà coerente in termini di stile con il nuovo widget dell’app Google, la pillola per cercare qualcosa su Internet infatti, adesso è più compatta per varie ragioni, tra le quali anche far spazio alla nuova icona AI Mode, la quale presenta una piccola lente di ingrandimento con delle scintille dipinte nei colori distintivi di Google.

Si tratta dunque di novità che rappresentano sicuramente dei dettagli che però tutti insieme forniscono un evidente cambiamento rispetto al passato che certamente gioverà all’utilizzo del software in questione, un punto importante infatti di tutte le campagne di aggiornamento è lo svecchiamento del design che punta ad essere più minimale e fluido.