Windows 11 e il nuovo volto “verde”: Adaptive Energy Saver

Non è più l’utente a dover scegliere tra prestazioni e durata della batteria, ora ci pensa Windows 11. Microsoft sta sviluppando una nuova funzione chiamata Adaptive Energy Saver, pensata per modificare in automatico il comportamento energetico del sistema operativo in base alle condizioni d’uso. Il meccanismo, ancora in fase di test, è stato individuato nelle build di anteprima distribuite attraverso i canali Dev e Beta del programma Insider.

Windows 11: una gestione automatica che guarda al futuro

Questa funzione va ben oltre i vecchi profili “Bilanciato” o “Risparmio energetico”. Non vi è più bisogno di passare manualmente da una modalità all’altra. Il sistema, infatti, osserva e interpreta i parametri di utilizzo. Verifica, ad esempio, il livello della batteria, valuta il carico di lavoro del processore, tiene conto delle applicazioni aperte e persino del modo in cui l’utente interagisce con il dispositivo. Così facendo, riesce a modulare in tempo reale la richiesta di energia, riducendo i consumi, quando possibile, senza penalizzare l’esperienza d’uso complessiva.

Anche se pensata per dispositivi mobili, la funzione non si ferma a laptop e tablet. Coloro che vogliono provarla anche su desktop possono già farlo, con qualche passaggio tecnico. È sufficiente utilizzare un programma chiamato ViVeTool, eseguirlo con diritti da amministratore e immettere un codice specifico. Dopo il riavvio, la nuova modalità comparirà tra le opzioni energetiche del sistema.

Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente il rilascio della nuova modalità, ma l’inclusione nelle build di prova è un chiaro segnale. Non è escluso che possa arrivare in una delle prossime versioni stabili di Windows 11, una volta risolti alcuni problemi tecnici. Tra le stranezze riscontrate nei test, vi è però un bug curioso.

Ovvero a volte il suono di avvio del sistema viene rimpiazzato da quello storico di Windows Vista. Ma Microsoft è già al lavoro per sistemarlo.

Insomma, Adaptive Energy Saver rappresenta un’evoluzione nella filosofia di gestione dell’energia. Meno interventi manuali, più efficienza automatica. L’obiettivo è quindi quello di ridurre il consumo energetico e migliorare l’esperienza utente a favore della sostenibilità.