WhatsApp: esplode una truffa che prima regala soldi e poi vi deruba

Utilizzare WhatsApp, purtroppo per noi non è più sicuro come un tempo, il social di messaggistica istantanea è diventato infatti il più utilizzato in tutto il mondo e ciò lo ha portato nelle mani anche gli utenti poco raccomandabili che sfruttano WhatsApp per le proprie truffe in modo da ingannare le vittime e da colpire una maggiore effetto di utenza, i truffatori infatti hanno capito che WhatsApp è la chiave per raggiungere molte più persone rispetto agli altri metodi di comunicazione e da diverso tempo dunque sfruttano l’applicazione per i propri scopi illegittimi.

L’obiettivo delle truffe ovviamente è quello di ingannare chi viene colpito per ottenere informazioni sensibili che possano portare poi al furto del denaro della vittima, alle volte portandola a consegnarlo direttamente con le proprie mani, questo è il caso della truffa di cui vi parliamo oggi che in realtà è una vecchia conoscenza ma che recentemente è tornata a colpire in Italia più agguerrita che mai, si tratta della banda YouTube che già in passato ha seminato il panico colpendo tantissime persone impreparate.

Prima regalano soldi e poi ve li rubano

La truffa in questione si presenta la vittima con un semplice messaggio che viene inviato da un truffatore, il quale si finge un collaboratore YouTube che offre al malcapitato la possibilità di guadagnare facilmente e rapidamente, nello specifico si propone la vittima di eseguire alcuni facili compiti, come mettere like ad un video oppure commentarlo per ricevere un bonifico di qualche euro più volte al giorno, alle volte questo bonifico arriva veramente e sempre ovviamente a conquistare la fiducia della vittima, dopo alcuni bonifici infatti si propone a quest’ultima di moltiplicare il proprio denaro inviando a sua volta un bonifico di qualche centinaio di euro il quale, però ovviamente sparirà insieme ai truffatori.

Il consiglio che vi diamo ovviamente è quello di non rispondere per evitare di cadere nella truffa con tutte le scarpe.