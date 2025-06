Huawei Watch Fit 4: ottimo DOPPIO SCONTO su Amazon

L’occasione per spendere poco sull’acquisto di uno dei migliori smartwatch in circolazione è davvero alla portata di ogni utente, in questi giorni arriva la promozione applicata direttamente su Huawei Watch Fit 4, modello presentato al mondo giusto qualche mese fa, capace comunque di catturare sin da subito l’attenzione con un rapporto qualità/prezzo davvero più che valido.

Compatibile sia con iOS che con Android, il device può essere tranquillamente utilizzato con ogni sistema operativo, senza doversi minimamente preoccupare delle funzioni a cui sarebbe necessario rinunciare. Il display è da 1,82 pollici di diagonale, un AMOLED dalla risoluzione estremamente valida e di qualità, con dettagli precisi ed una nitidezza superiore al normale. La batteria rappresenta indiscutibilmente uno dei suoi punti di forza, essendo un componente che garantisce 10 giorni di utilizzo continuativo, in modo proporzionale all’utilizzo del chip GPS.

Huawei Watch Fit 4: ottimo sconto oggi su Amazon

Huawei Watch Fit 4 è in promozione su Amazon solo per poco tempo, difatti è prevista una riduzione che ad oggi, a circa 2 mesi dal suo lancio, non avevamo ancora visto. La spesa iniziale di listino è di 169 euro, in automatico è previsto uno sconto dell’8%, così da poter arrivare a 156 euro, ma è proprio a questo punto che arriva lo sconto extra che non ci aspettavamo di vedere: al check-out è disponibile una successiva riduzione di 30 euro, per arrivare a spendere solamente 126 euro. Potete acquistarlo qui.

Il prodotto integra direttamente il chip GPS, per tracciare tutte le attività al polso, senza necessariamente fare affidamento sullo smartphone, in questo modo si riesce ad avere una maggiore libertà e facilità di utilizzo, migliorando senza dubbio l’usabilità quotidiana.