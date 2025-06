Truffa d’estate ai danni degli utenti: i portafogli sono stati prosciugati così

Non bisogna cascare nei tranelli delle varie truffe che arrivano sul web. Questo dovrebbero saperlo soprattutto gli utenti che già in passato ci sono cascati, perdendo anche dei soldi. Oggi di truffe ce ne sono altre due molto pericolose come si può vedere in basso.

Truffa e messaggi molto strani, eccone alcuni che stanno mettendo in difficoltà le persone in queste ore

La prima truffa parla chiaro: l’account Google Drive dell’utente contattato sarebbe quasi pieno. In realtà non c’è nulla di più falso, in quanto si tratta solo di un messaggio che serve per fregare la vittima in questione. Ecco il testo:

“Il tuo Google Drive è quasi pieno — È richiesta un’azione

Ciao [NOME DELLA VITTIMA],

Abbiamo rilevato che il tuo spazio di archiviazione di Google Drive è quasi pieno. Il tuo piano attuale non supporta più spazio e alcuni file potrebbero smettere di sincronizzarsi a breve.

Avvertenza: Se non intraprendi alcuna azione, potresti non riuscire a caricare nuovi file, ricevere email o eseguire backup delle foto.

Utilizzo dello spazio:

98% utilizzato — solo il 2% rimanente

File di Drive: Quasi pieno

Backup foto: Quasi pieno

Posta Gmail: Spazio limitato

Espandi lo spazio di Google Drive

Riepilogo account

Email:[MAIL DELLA VITTIMA]

Piano Drive: Base (15 GB)

Stato: Quasi pieno“.

Cosa dire invece del messaggio che parla addirittura di un regalo di ben 3 anni di abbonamento Netflix gratuito? Si tratta dell’ennesima truffa che in questo caso punta a rubare i dati in quanto chiede una verifica dell’identità entro 24 ore. Ecco il testo completo:

“Congratulazioni!

Sei stato selezionato per il nostro programma fedeltà

Ciao [NOME DELLA VITTIMA],

Il tuo indirizzo email è stato selezionato casualmente per ricevere 3 anni di Netflix gratuito. Ti chiediamo solo di verificare la tua identità entro 24 ore dalla ricezione di questa email.

Nome:

[NOME DELLA VITTIMA]

Email:

[MAIL DELLA VITTIMA]

Codice riferimento:

591259

Programma Fedeltà Netflix

3 ANNI GRATIS

Accesso completo a tutti i contenuti Netflix per 3 anni senza costi

CONFERMA ORA

Nota importante:

Se i tuoi dati non vengono verificati entro 24 ore, questa offerta verrà automaticamente trasferita al prossimo vincitore.”