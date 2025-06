Amazon fa un regalo a tutti: Apple AirPods Pro 2 sono scontatissime

La migliore occasione per acquistare le Apple AirPods Pro 2 spendendo relativamente poco è dietro l’angolo, difatti in questi giorni su Amazon gli utenti possono accedere ad una interessantissima promozione che abbassa di molto la spesa finale che è necessario sostenere per il loro acquisto, senza mai essere costretti a fare rinunce particolari.

L’accesso allo sconto è possibile per tutti i consumatori, ciò sta a significare che potrete risparmiare anche nel caso in cui non abbiate un abbonamento Amazon Prime attivo, proprio perché la riduzione viene applicata in modo completamente automatico nella pagina Amazon. Il prodotto in questione è compatibile principalmente con i dispositivi iOS, proprio per goderne appieno nelle funzionalità, compresa la cancellazione attiva del rumore. Nessuno vi vieta di utilizzare anche con Android, ma sappiate che perderete di conseguenza molte funzioni.

Amazon, che regalo oggi con le Apple AirPods Pro 2 scontate

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare le Apple AirPods Pro 2, in quanto costano veramente molto poco su Amazon. Il loro listino di 279 euro viene sapientemente abbattuto dall’azienda di e-commerce, raggiungendo un valore finale di soli 198,99 euro, con un risparmio del 29% applicato, come vi anticipavamo, in modo completamente automatico. Effettuate l’ordine subito qui.

Il prodotto rappresenta sicuramente un must-have anche per il 2025, nonostante comunque sia sul mercato da ormai qualche anno. Nell’ultimo periodo è stata modificata la custodia di ricarica, adottando la porta USB-C, come previsto e richiesto dalla normativa europea, ed abbandonando definitivamente l’amato lighting che ha accompagnato i prodotti Apple per molti anni.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon con consegna entro pochi giorni, e soprattutto garanzia legale della durata di 24 mesi.