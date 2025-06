Vodafone: 100 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 6,99€!

Se stai pensando di cambiare operatore e vieni da Iliad, PosteMobile o uno dei tanti virtuali, forse questa è l’occasione giusta per fare un salto su Vodafone. La proposta è semplice e diretta: 100 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese. Tutto qui? In realtà c’è qualcosa in più.

Cambio operatore? Vodafone propone 100 Giga 5G a 6,99€ al mese

Partiamo da ciò che interessa davvero: i 100 Giga, che oggi sono quasi una necessità quotidiana. Tra video, mappe, social, musica e messaggi vocali da tre minuti, i giga finiscono prima di quanto si pensi. Con questa offerta puoi rilassarti: se hai un telefono compatibile e ti trovi in una zona coperta dal 5G Vodafone (che ormai è piuttosto esteso), navighi alla velocità della luce. O quasi.

E se ti capita di viaggiare in Europa, niente panico: 8,8 Giga li puoi usare anche lì, senza costi extra. Non sarà come essere in Italia, ma diciamo che per una settimana all’estero te la cavi più che bene.

Chiamate e messaggi? Illimitati. Sì, davvero. Puoi telefonare a chi vuoi, quando vuoi, quanto vuoi. C’è ovviamente una piccola clausola di uso corretto (niente call center improvvisati, per intenderci), ma per chi usa il telefono in modo normale, non cambia nulla.

Un altro dettaglio interessante è che se attivi l’offerta online, la SIM è gratuita e ti arriva a casa senza spese. Un bel risparmio, soprattutto se consideri che in negozio qualche euro lo paghi quasi sempre. E se vuoi dimenticarti del fastidio delle ricariche, c’è anche la possibilità di attivare l’addebito automatico: così, quando il credito scende sotto i 5€, ti ricaricano automaticamente. Zero stress.

Insomma, è un’offerta pensata per chi vuole tanti giga, senza sorprese. Ma attenzione: è riservata solo a chi arriva da determinati operatori, quindi vale la pena controllare la lista prima di decidere. E no, se vieni da ho. o Fastweb, questa volta non vale.