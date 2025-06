Honor Magic V5

Il prossimo Honor Magic V5 punta a diventare lo smartphone pieghevole più sottile mai prodotto. Secondo le informazioni rilasciate da Honor durante il MWC di Shanghai 2025, il dispositivo verrà presentato nel mese di luglio e promette un netto avanzamento in termini di design e funzionalità.

Il nuovo pieghevole sarà più sottile del Magic V2, attualmente spesso 9,9 mm da chiuso, il che lascia ipotizzare una riduzione ulteriore delle dimensioni, sia da aperto che da piegato. L’azienda non ha ancora rivelato i dati esatti, ma ha parlato di un importante traguardo nella miniaturizzazione.

Il nuovo smartphone foldable debutterà a luglio con design compatto e funzioni AI

Honor Magic V5 sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite, già utilizzato da molti top di gamma Android. Questo processore garantisce prestazioni elevate e una gestione efficiente dell’energia. Il dispositivo avrà inoltre fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, secondo le specifiche trapelate online.

Il sistema operativo sarà basato su Android 14 con interfaccia MagicOS 8.0, già vista su altri modelli dell’azienda. Honor ha dichiarato che il pieghevole integrerà funzioni di intelligenza artificiale avanzate, anche se non ha fornito dettagli precisi su quali saranno le modalità d’uso.

Tra le novità tecniche annunciate da Honor c’è anche l’adozione di un sistema di raffreddamento innovativo, che permette di ridurre la temperatura del dispositivo senza aumentare lo spessore. Inoltre, saranno impiegati materiali più leggeri e resistenti, sia per la scocca che per il meccanismo della cerniera.

Il design sarà caratterizzato da linee più sottili e un peso inferiore rispetto ai modelli precedenti. Questi miglioramenti mirano a rendere lo smartphone più comodo da usare nel quotidiano, rispondendo alle richieste di un mercato sempre più attento alla portabilità dei dispositivi pieghevoli.

Honor ha confermato che la presentazione ufficiale del Magic V5 si terrà in Cina a metà luglio, anche se non ha comunicato la data esatta. Non è ancora chiaro se il dispositivo verrà lanciato subito anche sul mercato globale o se, come in passato, ci sarà una fase iniziale riservata al mercato asiatico.

Honor Magic V5 si prepara a ridefinire lo standard dei pieghevoli con spessore ridotto, prestazioni elevate e funzionalità AI. Tutti i dettagli verranno svelati durante l’evento di luglio, ma l’azienda ha già anticipato alcune caratteristiche chiave.