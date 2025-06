Galaxy S25+ esplode durante la ricarica: allarme sicurezza

In questi giorni un Galaxy S25+ è finito al centro dell’attenzione per le ragioni peggiori. Il dispositivo, secondo quanto diffuso da un utente su X, sarebbe esploso durante una ricarica. L’immagine pubblicata mostrava infatti la parte posteriore del dispositivo bruciata e deformata. Ma anche se il post è stato eliminato poche ore dopo, il suo contenuto ha già generato numerose discussioni sui social.

Il ruolo degli accessori e i dubbi sulla batteria dei Galaxy S25+

La reazione immediata e generale degli utenti è stata di incredulità e preoccupazione. L’assenza di un commento ufficiale da parte di Samsung ha lasciato spazio a speculazioni e dubbi. Alcuni sostengono che il problema probabilmente sia da attribuire a un accessorio non originale utilizzato per la ricarica. Altri mettono in discussione la qualità del lotto di produzione del dispositivo. In entrambi i casi, il risultato è stato un’esplosione potenzialmente pericolosa, che avrebbe potuto causare gravi danni.

È noto che l’utilizzo di accessori non certificati, specialmente per dispositivi che supportano la ricarica rapida da 45W, può comportare rischi profondi. I Galaxy di ultima generazione però integrano numerose protezioni, sia software che hardware, proprio per evitare queste situazioni. Termosensori, interruttori e regolatori automatici dovrebbero interrompere la carica in caso di surriscaldamento o sovratensione. Se davvero si è verificata un’esplosione, significa che qualcosa ha superato ogni barriera di sicurezza.

Un altro elemento da considerare è la batteria del Galaxy S25+, identica a quella del modello S24+ in termini di capacità e tecnologia. Ciò quindi esclude la possibilità di un difetto legato a nuove implementazioni tecniche. L’ipotesi più probabile resta quindi un’anomalia di produzione isolata oppure un errore umano, come l’uso di un caricatore difettoso. Ma fino a quando Samsung non farà chiarezza, ogni teoria resta possibile. L’azienda sudcoreana, dal canto suo, ha sempre sostenuto di seguire rigidi protocolli di controllo qualità, sviluppati proprio in seguito al disastro del 2016. Un eventuale fallimento in questo senso rappresenterebbe quindi un danno di immagine difficile da gestire. Anche per questo motivo, il pubblico attende con ansia una risposta ufficiale.