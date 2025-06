iPhone 17 Air, ulteriore conferma in iOS 26 beta ecco la risoluzione del display

La seconda beta per sviluppatori di iOS 26, rilasciata nelle scorse ore, contiene un riferimento che sembra rafforzare l’esistenza dell’atteso iPhone 17 Air, il modello ultra sottile destinato a sostituire la variante Plus all’interno della prossima lineup.

La conferma non arriva in modo esplicito, ma attraverso un’osservazione tecnica: il sistema operativo include ora uno sfondo ottimizzato per una nuova risoluzione, precisamente 420 x 912 punti. Considerando il fattore di scala Retina 3x, si ottiene un valore effettivo pari a 1.260 x 2.736 pixel, praticamente identico alla risoluzione di 1.260 x 2.740 pixel ipotizzata da tempo per il futuro Air. C’era dunque ancora qualcuno che credeva che questo smartphone potesse non arrivare per davvero ma ora sembra tutto confermato quasi ufficialmente.

Un pannello da 6,6 pollici tra iPhone 17 Pro e Pro Max

Secondo quanto già emerso nei mesi scorsi, iPhone 17 Air dovrebbe adottare un display da 6,6 pollici, posizionandosi esattamente tra i 6,3 pollici del 16 Pro e i 6,9 del 16 Pro Max. Il dato trovato nel codice di iOS 26 sembra quindi confermare indirettamente questa diagonale intermedia, pensata per offrire un compromesso tra portabilità e ampiezza dello schermo.

Il pannello dovrebbe essere dotato di refresh rate a 120 Hz, ma resta da capire se includerà anche la tecnologia ProMotion, utile per variare dinamicamente la frequenza e ottimizzare i consumi. Questo aspetto sarà particolarmente rilevante su un dispositivo come iPhone 17 Air, che secondo alcune anticipazioni potrebbe avere una delle batterie più piccole degli ultimi anni nella fascia alta.

Non è escluso che, per contenere peso e spessore, Apple possa aver deciso di rinunciare a ProMotion, ma su questo punto mancano ancora informazioni certe. Di sicuro, la nuova risoluzione individuata nella beta rappresenta un segnale concreto: i lavori su iPhone 17 Air sono in corso, e la sua esistenza appare ormai difficile da mettere in dubbio. Bisognerà attendere per nuove informazioni in merito alla questione, ma ormai sembra che tutto sia ben definito.