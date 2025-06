Con iOS 26 arrivano più dettagli per le carte su Wallet

Apple, con l’arrivo di iOS 26, ha finalmente colmato una lacuna significativa nell’app Wallet. Nel dettaglio, l’aggiornamento offre agli utenti una gestione molto più completa delle proprie carte di credito e debito. Fino a iOS 18, chi registrava una carta nel Wallet poteva accedere solo a una selezione limitata di informazioni. Dettaglio che rivelava spesso frustrante. La situazione cambia radicalmente con la beta di iOS 26. Apple ha introdotto una funzione che consente di salvare integralmente i dati della carta fisica direttamente nell’app Wallet. Tale nuova opzione, denominata “Aggiungi i dati della carta fisica”, è accessibile all’interno delle informazioni già salvate per ciascuna carta. Dopo aver avviato la procedura, l’utente deve autenticarsi tramite Face ID o Touch ID. Solo dopo è possibile procedere all’inserimento delle informazioni mancanti.

Apple iOS 26: nuova opzione disponibile per Wallet

L’interfaccia, come sempre per Cupertino, è pensata per semplificare l’esperienza utente. Viene suggerita la scansione automatica della carta usando la fotocamera del dispositivo. Un metodo rapido che evita l’inserimento manuale. Eppure, per chi preferisce digitare i dati a mano, esiste anche la possibilità di farlo cliccando sull’apposito tasto in basso. Una volta completato l’inserimento, le informazioni rimangono memorizzate e consultabili in qualunque momento. Alcuni campi sono opzionali, ma quelli fondamentali, come il numero della carta, la data di scadenza e il CVV, vengono archiviati in modo sicuro.

A tal proposito, Apple ha voluto rassicurare gli utenti: tutte le informazioni aggiuntive vengono cifrate e archiviate nel Portachiavi iCloud. Non solo non vengono mai trasmesse durante l’uso di Apple Pay, ma restano accessibili solo all’utente. Garantendo quindi un elevato livello di sicurezza e riservatezza.

In definitiva, con il nuovo aggiornamento iOS 26, Wallet si evolve da semplice contenitore digitale a strumento indispensabile per la gestione quotidiana delle carte. Anche nei momenti in cui la versione fisica non è disponibile. Non resta che attendere e scoprire come gli utenti potranno sfruttare tale opzione.