Honor, arriva la batteria da oltre 8.200 mAh: l’autonomia arriva al primo posto

Honor è al lavoro su una nuova linea di dispositivi, denominata Honor Power, con l’obiettivo dichiarato di spingere al massimo l’autonomia. A confermare questa direzione è la recente comparsa, nella banca dati dell’ente cinese 3C, di una batteria identificata con il codice HB5668A0EIW, che sembra destinata a uno dei modelli della serie.

Il dato che colpisce è la capacità certificata di 8.100 mAh, che, secondo quanto emerge dai dettagli tecnici, dovrebbe corrispondere a una capacità nominale superiore agli 8.200 mAh. La batteria presenta un voltaggio nominale di 3,77 Ve raggiunge un massimo di 4,53 V in fase di ricarica. A realizzarla sono due fornitori distinti, dettaglio che suggerisce un progetto su larga scala.

Una strategia chiara: più autonomia su tutta la gamma

A parlare del nuovo dispositivo è stato anche Digital Chat Station, noto insider cinese, che ha confermato lo sviluppo di un medio gamma Honor con batteria da oltre 8.200 mAh. Lo smartphone in questione non è l’unico in fase di sviluppo: Honor avrebbe infatti in cantiere anche un pieghevole, il Magic V5, dotato della batteria più grande mai vista su un dispositivo di questo tipo, e un tablet che punta a stabilire un nuovo primato nel settore per durata operativa.

Il messaggio è chiaro: l’autonomia è diventata una delle priorità assolute per il marchio, non solo sugli smartphone, ma anche su prodotti più ingombranti come i pieghevoli e i tablet. Un’impostazione che risponde direttamente alle esigenze di chi cerca dispositivi più longevi, capaci di sostenere ore di utilizzo senza la necessità di una ricarica frequente.

Resta da capire cosa riserverà il top di gamma

Al momento non è stato rivelato se anche il prossimo flagship della serie Honor Magic seguirà questa filosofia, ma è probabile che l’azienda voglia estendere il focus sull’autonomia anche al segmento premium. Per ora, la strategia è in pieno sviluppo e mostra una direzione precisa: portare la batteria al centro dell’esperienza d’uso.