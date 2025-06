Huawei Watch Fit 4 Pro si evolve: un aggiornamento con nuove funzioni

Mentre il mercato degli smartwatch continua ad evolversi, Huawei non perde tempo. Il suo nuovo Watch Fit4 Pro, presentato meno di un mese fa, sta già ricevendo un importante aggiornamento software. La versione 5.1.0.118 infatti introduce migliorie rilevanti che arricchiscono ulteriormente un dispositivo già completo, pensato per chi desidera unire stile e tecnologia. Insomma, questo grandioso indossabile che ha saputo distinguersi per affidabilità e design elegante, compie un ulteriore passo avanti. Le migliorie applicate riguardano il monitoraggio della salute in particolare nell’ ambito della frequenza cardiaca e del benessere psicofisico.

Huawei Watch Fit 4 Pro: un nuovo spazio per l’equilibrio interiore

Uno degli aspetti più importanti dell’aggiornamento è stata l’evoluzione del sistema HRV. Il Watch Fit 4 Pro già disponeva della tecnologia per rilevare la variabilità della frequenza cardiaca, ovvero la capacità dell’organismo di adattarsi alle condizioni di stress o esercizio. Ma con il nuovo update, questa funzione viene perfezionata grazie a una nuova interfaccia, a un’animazione dedicata e a un sistema di registrazione più preciso dei dati durante gli allenamenti e nella fase di recupero. Il risultato è una rappresentazione visiva più chiara dello stato fisico della persona. Un’opzione assolutamente utile sia per chi fa sport regolarmente che per chi vuole tenere sotto controllo il proprio stato di salute.

L’aggiornamento, però, non si limita solo al lato stilistico. Huawei infatti introduce una nuova applicazione dedicata anche al benessere emotivo. Tale strumento consente di registrare lo stato d’animo giornaliero, offrendo anche una visualizzazione interattiva tramite quadranti a tema animale. Il dispositivo, così, misura solo i dati fisiologici, ma tenta di leggere anche quelli legati alla sfera emotiva, proponendo una valutazione a 360° della salute personale di un individuo.

Infine, il sistema riceve anche ottimizzazioni generali per garantire maggiore stabilità e fluidità. Chi possiede già il dispositivo può verificare la disponibilità dell’aggiornamento direttamente dall’app Huawei Health. Il suo lancio avverrà davvero a breve, e se non è ancora visibile, basterà pazientare ancora qualche giorno.