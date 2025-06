Honr Magic V5

La nuova generazione del pieghevole Honor è pronta al debutto. Il Magic V5 arriverà con l’obiettivo di proseguire l’evoluzione della serie, già consolidata nel settore dei dispositivi foldable. Honor ha fissato l’appuntamento per il 12 luglio, quando si terrà un evento a Qingdao. Il protagonista principale sarà il Magic V5, ma l’azienda ha anticipato che verranno presentati anche altri dispositivi, alimentando le attese per eventuali novità nei settori wearable, tablet o smart home. L’evento sarà probabilmente trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme ufficiali Honor, anche se i dettagli non sono ancora stati condivisi.

Prime indiscrezioni su Honor Magic V5

Al momento, le specifiche tecniche di Magic V5 non sono state rese pubbliche. Tuttavia, alcune fughe di notizie suggeriscono miglioramenti sul fronte della cerniera, dello spessore e della batteria, rispetto al predecessore Magic V2, che aveva stupito per peso ridotto e design sottile. Si ipotizza che il dispositivo possa adottare un chip Snapdragon 8 Gen 3, già presente in altri top di gamma del 2025, e offrire ottimizzazioni software per sfruttare al meglio il display pieghevole. Inoltre, non è esclusa la possibilità che Honor presenti anche una variante “Lite” o “Slim”, con caratteristiche meno spinte e prezzo più accessibile, come già visto in altri mercati.

Il settore dei foldable sta continuando a crescere, con diversi marchi che stanno investendo in formati più sottili e leggeri. Honor ha già dimostrato di saper competere in questo segmento e con Magic V5 punta a consolidare la sua posizione, soprattutto in Asia, ma con possibili ambizioni anche in Europa. La precedente generazione, Magic V3, è stata elogiata per l’equilibrio tra prestazioni, design e autonomia, e le aspettative per il nuovo modello sono alte.

Per ora, Honor non ha fornito dettagli su una distribuzione globale del Magic V5. Tuttavia, in passato, alcuni modelli della serie Magic sono stati lanciati anche nei mercati occidentali, seppure con qualche mese di ritardo rispetto al debutto in Cina. Non è quindi da escludere che anche Magic V5 possa arrivare in Europa entro la fine del 2025, magari in occasione di eventi di settore come l’IFA di Berlino o presentazioni dedicate.