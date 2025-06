Fusione nucleare: novità sulla gestione del plasma

La fusione nucleare rappresenta una frontiera promettente della scienza moderna. Il suo potenziale consiste nel fornire energia pulita e inesauribile. Eppure, il suo sviluppo pratico è ancora ostacolato da numerose sfide. Tra cui la gestione del plasma all’interno dei reattori, come i tokamak. Il plasma può raggiungere temperature di decine di milioni di gradi. Per contenerlo in modo sicuro vengono utilizzati campi magnetici complessi. Uno degli aspetti più critici di tale processo riguarda la comprensione di ciò che accade ai margini del plasma. Ovvero dove si forma uno strato turbolento che influisce sul trasferimento di calore tra il nucleo e le pareti del reattore.

Fusione nucleare: dettagli sulla gestione del plasma

Da anni, i modelli teorici e le simulazioni numeriche hanno incontrato una discrepanza rispetto ai dati osservati. Un’anomalia conosciuta come “shortfall problem”. In particolare, le previsioni computazionali risultano incapaci di spiegare l’estensione e l’intensità della turbolenza osservata. Tale deficit non è un dettaglio trascurabile, ma un ostacolo alla progettazione efficace e sicura di futuri reattori a fusione.

Una nuova teoria, sviluppata da due ricercatori dell’Università della California, San Diego, potrebbe finalmente fornire una risposta convincente. Mingyun Cao e Patrick Diamond hanno, infatti, introdotto un modello che valorizza il ruolo di particolari strutture del plasma chiamate “vuoti” (voids), finora poco considerate. Mentre gran parte della ricerca si è concentrata sui “blob”, aggregati densi che si muovono verso l’esterno, i “vuoti” si comportano in modo opposto. Quest’ultimi, infatti, si spostano verso l’interno, in direzione del cuore del plasma. Tale movimento controcorrente attraverso forti gradienti di temperatura e densità risulta tutt’altro che irrilevante.

Il modello proposto suggerisce che tali “vuoti” non sono semplici zone passive di bassa densità, ma strutture attive. Le quali attraversando il plasma, generano onde di deriva. Quest’ultime agiscono come meccanismi di trasferimento energetico, innescando turbolenza addizionale che i modelli precedenti non erano in grado di prevedere. Tale processo potrebbe quindi rappresentare l’elemento mancante per comprendere appieno la complessità dello strato turbolento al bordo del plasma.

Se validato sperimentalmente, il nuovo modello potrebbe migliorare le simulazioni al computer, consentendo un controllo più preciso del comportamento del plasma. Ciò, a sua volta, contribuirebbe allo sviluppo di reattori a fusione più sicuri ed efficienti, avvicinando la fusione alla sua tanto attesa applicazione industriale.