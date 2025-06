Dal pagamento al passaporto digitale: il nuovo volto dell’NFC

È ufficiale: l’NFC sta facendo un salto in avanti piuttosto interessante. Dopo anni in cui ci siamo abituati a usarlo per pagamenti rapidi o per avviare una connessione semplicemente avvicinando due dispositivi, ora questo protocollo – quello che funziona a cortissimo raggio, tanto per capirci – si prepara a cambiare un po’ le regole del gioco. Il consorzio NFC Forum, che gestisce lo sviluppo di questa tecnologia, ha appena rilasciato le specifiche della versione 15, e la novità più evidente è che la distanza operativa è passata da 5 a ben 20 millimetri. Può sembrare poco, ma nel mondo delle connessioni wireless da contatto è un bel balzo.

NFC si evolve: più distanza, meno frustrazione e nuove applicazioni smart

Questo aumento di portata non si traduce solo in una distanza maggiore, ma in una maggiore comodità per chi utilizza l’NFC ogni giorno. In pratica, sarà più facile collegare due dispositivi senza doverli allineare con precisione chirurgica, il che vuol dire meno tentativi falliti, meno frustrazione e connessioni più rapide. In ambienti come i trasporti pubblici o l’automotive – dove la velocità e la precisione sono tutto – questo aggiornamento potrebbe fare una differenza concreta.

Ma non finisce qui. NFC 15 abbraccia anche il futuro sostenibile, diventando compatibile con il cosiddetto Digital Product Passport. In parole povere, ogni oggetto dotato di chip NFC potrà contenere dati sulla sua “biografia”: dalla data di produzione agli interventi di manutenzione, fino a informazioni utili sul ciclo di vita. È una piccola rivoluzione per chi si occupa di economia circolare o vuole semplicemente sapere un po’ di più su quello che acquista.

Detto questo, non aspettarti di trovare l’NFC 15 nel prossimo dispositivo in arrivo sugli scaffali. Le specifiche sono appena state rese disponibili ai partner tecnici, e la diffusione vera e propria comincerà solo tra un po’. Intanto, però, si stanno già ponendo le basi per un ecosistema più robusto, flessibile e soprattutto capace di evolversi insieme alle esigenze del nostro tempo.