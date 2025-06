WindTre vs Fastweb Mobile: le offerte a partire da soli 8,95€ al mese

L’offerta WindTre 150 Giga è una delle più complete tra quelle disponibili con portabilità selezionata. Il pacchetto include 150 giga in 4G, minuti illimitati e 50 SMS, al prezzo di 10,99€ al mese. L’attivazione è riservata a chi porta il numero da operatori specifici, anche se WindTre non specifica nel dettaglio le limitazioni nel materiale promozionale.

L’offerta si colloca nella fascia alta del 4G, puntando su una soglia dati elevata e condizioni stabili, pensate per utenti che cercano volume e semplicità. Ormai la scelta ricade spesso sui gestori più famosi ma non sono da biasimare quelli virtuali come Fastweb di cui stiamo per raccontare una delle offerte con più successo degli ultimi tempi. Proposte di questo tipo sono sempre più ricorrenti.

Fastweb Mobile: 150 giga, 5G incluso e più servizi

A confronto, Fastweb Mobile propone una soluzione con 150 giga, minuti illimitati e 100 SMS, a 8,95€ al mese. Il 5G è incluso e non ci sono vincoli contrattuali. L’attivazione ha un costo una tantum di 10€, mentre SIM fisica o eSIM sono gratuite.

Fastweb si distingue anche per la possibilità di attivazione rapida tramite SPID, CIE o video identificazione, e per l’integrazione con servizi di rete pluripremiati, senza rimodulazioni né sorprese.

Due approcci, uno più tecnologico, l’altro più tradizionale

Entrambe le offerte propongono 150 giga al mese, ma con filosofie diverse. WindTre offre una proposta solida e diretta, legata alla rete 4G e pensata per chi arriva da operatori selezionati. Fastweb, invece, include il 5G e strumenti digitalievoluti, rivolgendosi a chi cerca massima libertà e prestazioni.

Chi privilegia una rete stabile in 4G con gestione classica può guardare a WindTre, mentre chi vuole servizi digitali avanzati e 5G senza costi extra trova in Fastweb un’alternativa più evoluta. Per fare la scelta giusta, bisogna capire innanzitutto qual è il provider tra i due che ha più ricezione nella propria zona in cui magari si vive o si lavora.