Lyca Mobile vs PosteMobile: fino a 150GB in 5G al mese con due provider virtuali

L’offerta proposta da Lyca Mobile punta a conquistare chi desidera tanti giga, con minuti e SMS illimitati e 5G incluso, il tutto al prezzo fisso di 5,99€ al mese per sempre. Un aspetto interessante è il bonus iniziale: chi attiva la promo riceve 2 mesi in omaggio, condizione non comune tra i gestori virtuali.

L’offerta è accessibile a chiunque, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non ci sono vincoli o costi nascosti, rendendola adatta a chi cerca una soluzione con molti dati e velocità elevata, mantenendo bassi i costi mensili.

PosteMobile: meno giga, ma rete stabile e 4G+ veloce

PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane, propone l’offerta Creami Extra WOW 50, che include 50 giga in 4G+ fino a 300 Mbps, oltre a minuti e SMS illimitati, a 5,99€ al mese. L’attivazione costa 10€ una tantum, comprensiva di SIM, e può essere completata online, in ufficio postale o al telefono con un operatore.

L’offerta è disponibile per tutti gli utenti, senza vincoli legati al gestore di provenienza. Si distingue per stabilità della rete, gestione affidabile e l’infrastruttura di supporto del Gruppo Poste, con canali di attivazione ampiamente accessibili.

Due scelte sotto i 6 euro, ma con priorità diverse

Il confronto tra Lyca Mobile e PosteMobile mostra due offerte dal prezzo identico, ma con obiettivi differenti. Lyca punta su più giga e accesso al 5G, pensata per chi consuma molto traffico dati. PosteMobile, invece, propone una rete stabile in 4G+, supportata da un’infrastruttura organizzata e ampia accessibilità nei canali di attivazione.

Chi cerca più volume e bonus iniziali, troverà in Lyca una proposta più aggressiva. Chi preferisce una rete stabile, gestione semplice e punti di riferimento fisici, può considerare PosteMobile una soluzione affidabile. Per la scelta degli utenti sarà fondamentale capire le proprie esigenze: nel caso in cui un gestore abbia più ricezione rispetto all’altro nella propria zona di competenza, la scelta sarà obbligata.