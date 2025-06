TIM: nuova promo Under 30 che regala i giga illimitati

Al giorno d’oggi, ognuno di noi sfrutta costantemente la promozione attiva sul suo numero di cellulare, quest’ultima infatti è necessaria dal momento che permette ad ogni utente di utilizzare il proprio smartphone senza problemi per restare connesso con la propria vita digitale di tutti i giorni, l’offerta consente infatti di sfruttare la connessione Internet insieme minuti ed SMS per poter svolgere qualsiasi tipo di attività, per pubblicare una foto sui social fino ad effettuare una chiamata di lavoro, di conseguenza scegliere un’offerta in grado di soddisfare le esigenze del consumatore e indispensabile dal momento che arrivare fino alla fine del mese senza preoccupazioni e uno step importante.

Di conseguenza, scegliere un’offerta adatta alle nostre esigenze è davvero un passo fondamentale poiché ovviamente quest’ultima deve fornire tutto il necessario per un’esperienza d’uso priva di preoccupazioni, in questo caso ci vengono in aiuto i provider telefonici italiani che mettono a disposizione svariate offerte telefoniche per accontentare praticamente chiunque, uno dei più autorevoli all’interno del panorama italiano sicuramente è Tim, l’operatore tinto di blu infatti ha un catalogo davvero variegato e ricco di opzioni.

Una super offerta

L’operatore in questione recentemente ha pubblicato sul sito ufficiale una super promozione che può veramente fare al caso vostro, l’unico requisito è avere meno di trent’anni, l’offerta in questione mette a disposizione 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo ammonta a 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 10 € che include la spedizione della Sim e cinque euro di credito, non è finita qui, se chi attiva la promozione dispone di un’offerta di rete fissa nel proprio salotto di casa, quella mobile può essere evoluta ottenendo i giga completamente illimitati sempre in 5G, un dettaglio davvero conveniente che consente di accaparrarsi un’offerta davvero inarrivabile dalla concorrenza.