Mini PC al 50% di sconto su AliExpress: offerta incredibile

Un mini PC è acquistabile con sconto del 50% su AliExpress, arriva la promozione migliore dell’ultimo periodo, la possibilità di mettere le mani su un prodotto di buona qualità generale, approfittando di specifiche tecniche che garantiscono prestazioni molto valide per tutti.

Il modello attualmente in sconto è il BMAX B4 Plus, dotato di sistema operativo Windows 11, integra processore Intel N100, non il top di gamma, ma comunque più che valido e capace di garantire discrete prestazioni, con alle spalle 16GB di RAM DDR4 e 512GB di memoria interna su SSD. Lo chassis è realizzato in metallo, presenta la solita forma a parallelepipedo su base quadrata, integrando allo stesso tempo una buona connettività fisica: porte USB-A 3.0, USB-C 3.0, USB-A 2.0, ethernet, ma anche 2 HDMI ed un jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o altoparlanti.

Mini PC in sconto folle su AliExpress

Un buon mini PC a basso prezzo, è questo che vi attende oggi su AliExpress, è stata attivata una promozione molto speciale con la quale il consumatore non dovrà più pagare 290,04 euro per l’acquisto del dispositivo, ma si ritroverà a risparmiare circa il 50%, per arrivare in questo modo ad un investimento finale di soli 143,99 euro. In aggiunta, coloro che lo acquisteranno in questi giorni, potranno ricevere anche un rimborso fino al 10%, cifra da investire in un secondo momento per successivi acquisti. Premete qui per effettuare l’ordine.

I plus di questo dispositivo sono molteplici, e vanno a toccare anche il cosiddetto dual monitor, ovvero la sua piena capacità di supportare la trasmissione simultanea su due pannelli differenti, così da avere una scrivania estremamente ampia, sfruttando le due porte HDMI, entrambe in 4K a 60hz, presenti sulla sua superficie. La scheda grafica non è dedicata, non è di altissima qualità, ma comunque la possiamo considerare perfettamente a fuoco per la fascia di prezzo, essendo una Intel UHD abbastanza classica.