Samsung: perché l’azienda non supera il limite con la batteria?

Il mercato degli smartphone ha visto un’evoluzione importante per le batterie. A tal proposito, diversi produttori hanno spinto l’asticella sempre più in alto, introducendo accumulatori da capacità sorprendentemente elevate. In alcuni casi anche superiori ai 7000 mAh. Tali progressi sono stati resi possibili grazie a tecnologie che permettono una maggiore densità energetica senza aumentare le dimensioni fisiche delle batterie. Aprendo la strada a dispositivi sempre più potenti e duraturi. Eppure, in tale scenario di innovazione accelerata, Samsung ha mantenuto un approccio più prudente. Il comportamento dell’azienda sudcoreana non è passato inosservato.

Samsung: ecco il perché del comportamento cauto sulle batterie

Un caso emblematico è rappresentato dal Galaxy S25 Edge. Un dispositivo dal design sottile e raffinato, che però monta una batteria da soli 3900 mAh. A tal proposito, è però importante sottolineare che la densità energetica è migliorata rispetto a quella del Galaxy S25 Ultra. Anche se rimane comunque lontana dai valori record raggiunti da altri produttori. Tale atteggiamento conservativo potrebbe trovare una spiegazione precisa in una vicenda che ha segnato la storia recente di Samsung. Si tratta del fallimento del Galaxy Note 7.

Lanciato nel 2016, tale smartphone è diventato tristemente celebre a causa di gravi problemi legati al surriscaldamento della batteria. Situazione che, in alcuni casi, ha provocato anche incendi. L’origine del problema è stata ricondotta a difetti di assemblaggio. Le conseguenze furono disastrose. Il dispositivo è stato ritirato dal mercato, e il suo utilizzo è stato vietato su molti voli commerciali. Tale episodio sembra aver inciso fortemente sulla strategia aziendale di Samsung.

Resta da vedere quale sarà la direzione intrapresa da Samsung con la serie Galaxy S26, la cui uscita è attesa tra gennaio e febbraio del 2026. Per ora non sono emerse informazioni ufficiali in merito alla capacità o alla tipologia di batteria prevista. Solo il tempo potrà confermare la prossima strategia di Samsung riguardo le batterie dei suoi dispositivi.