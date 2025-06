Helsing: il CEO di Spotify punta sulla difesa europea

L’interesse per il rafforzamento della difesa europea ha attirato l’attenzione di molti investitori. A tal proposito, spicca Daniel Ek, il fondatore e CEO di Spotify. Quest’ultimo ha deciso di raddoppiare il suo impegno in uno dei settori più strategici per il futuro del continente. Ek, attraverso il suo fondo Prima Materia, infatti, ha avuto un ruolo centrale nell’ultima operazione di finanziamento della startup tedesca Helsing. Contribuendo a un round che ha raccolto ben 600 milioni di euro. Anche se l’entità precisa del suo investimento non è stata resa nota, è evidente che sia stato uno dei maggiori promotori dell’operazione. Accompagnato da investitori di rilievo come Lightspeed Ventures, Accel, Plural, Saab, General Catalyst e BDT & MSD Partners.

Nuovi investimenti coinvolgono Helsing

Helsing si è affermata in poco tempo come uno dei protagonisti emergenti nel settore tecnologico legato alla difesa. Inizialmente, la startup ha puntato sullo sviluppo software, con l’ambizione di trasformare l’intelligenza artificiale in un alleato cruciale sul campo di battaglia. Il suo sistema è concepito per integrare i dati provenienti da radar, sensori e veicoli militari, elaborandoli in tempo reale. Ciò per offrire una visione condivisa e sincronizzata a soldati e ufficiali. L’obiettivo è fornire uno strumento decisionale avanzato che permetta interventi più rapidi, efficaci e coordinati.

Negli ultimi mesi, però, Helsing ha ampliato il proprio raggio d’azione, spostandosi anche verso la produzione di hardware militare. Oltre allo sviluppo di droni e velivoli da combattimento, l’azienda sta ora lavorando a sottomarini autonomi o telecomandati. Con l’intento di rafforzare le capacità di difesa navale. La strategia sembra chiara: unire software all’avanguardia e soluzioni tecnologiche concrete, in modo da offrire un ampio ventaglio di strumenti.

Al momento, Helsing non ha specificato come verranno impiegati i fondi appena ottenuti. Ma appare evidente che il capitale raccolto sarà fondamentale per consolidare la posizione dell’azienda in un contesto in rapida trasformazione.