Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: questi sono i prezzi per l’Europa, ci sono aumenti

Ormai è tutto pronto per il lancio dei nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. L’evento è stato ufficializzato per cui ora non resta altro che attendere l’ufficialità dei prodotti veri e propri. Nelle ultime ore però sarebbero arrivate nuove informazioni abbastanza allarmanti che riguarderebbero i prezzi ufficiali per il versante europeo. A quanto pare dovrebbero esserci degli aumenti, almeno stando a quanto detto da un rivenditore italiano che sarebbe già in possesso dei listini.

Più precisamente, Samsung Galaxy Z Fold 7 da 256GB di memoria interna, verrebbe a costare 2.229€. Passando invece al dispositivo con a bordo una memoria interna da 512GB, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno 2.310€. Passando poi al più piccolo, ovvero al Galaxy Z Flip 7, invece, il prezzo di partenza dovrebbe essere di 1.299€ nella versione da 256GB e a 1.420€ per la configurazione da 512GB.

Per offrire un paragone con i dispositivi della gamma attuale, ecco i prezzi di lancio:

Z Fold 6 256GB : 2.099€

Z Fold 6 512GB : 2.219€

Z Flip 6 256GB : 1.279€

Z Flip 6 512GB: 1.399€

Aumenti contenuti per il Flip, più marcati per il Fold

Le cifre emerse mostrano un aumento sensibile per il Galaxy Z Fold 7, soprattutto nella versione da 256 GB, che segnerebbe un rincaro di circa 130 euro rispetto al listino del Fold 6. Più contenuto, invece, il salto per il taglio da 512 GB, che si attesterebbe su un aumento di 90 euro.

Per quanto riguarda il più compatto Galaxy Z Flip 7, i rincari sarebbero decisamente più moderati: appena 20 euro in più per entrambe le configurazioni, un dato che potrebbe rientrare in una normale variazione stagionale o valutaria.

Prezzi non ufficiali, ma un primo segnale

Va sottolineato che le cifre pubblicate potrebbero non essere quelle definitive. I prezzi emersi, come 2.227 euro, appaiono poco commerciali, e suggeriscono che si tratti di valori temporanei o non ancora corretti. È probabile che Samsung, qualora confermasse gli aumenti, opti per importi più tondi e coerenti con le logiche di mercato. Ora bisogna solo aspettare l’evento ufficiale per capirne di più.