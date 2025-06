1Mobile a la Flash 5G 260: una nuova era per la telefonia mobile

Chi desidera un’offerta completa, economica e all’avanguardia può guardare con attenzione alla nuova proposta targata 1Mobile. Il piano si chiama Flash 5G 260 ed è destinato ai nuovi clienti, sia con portabilità da qualsiasi operatore, sia con attivazione di un nuovo numero. Per il primo mese il piano costa soltanto 4,99€ e offre 260GB in 5G, minuti illimitati e 60 SMS. Dal secondo mese in poi, il canone sale a 8,99€, restando comunque concorrenziale rispetto ad altre tariffe con servizi simili.

1Mobile: controllo completo e gestione digitale, un’offerta pensata per il cliente moderno

L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità del numero, mentre richiede un contributo di 10€ nel caso di nuove SIM. La promozione è valida fino al 30 giugno 2025. La rete su cui si appoggia 1Mobile è quella di Vodafone, garanzia di copertura ampia e navigazione veloce. L’accesso al 5G è garantito se il dispositivo e le condizioni tecniche richieste sono rispettate. In caso contrario, si naviga in 4G, comunque incluso nel pacchetto. Non è previsto il riporto dei giga non utilizzati, ogni mese il traffico dati si rinnova azzerando quello precedente. Una volta esauriti i gigabyte, la navigazione si interrompe, ma il cliente può riattivarla acquistando pacchetti extra oppure tramite la funzione “Restart”.

Tutta la gestione dell’offerta può avvenire tramite l’app 1Mobile o l’area personale sul sito ufficiale. Dall’attivazione iniziale al controllo dei consumi, fino alla disattivazione, ogni operazione è digitale e immediata. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, il servizio viene sospeso e riattivato solo dopo una ricarica idonea. Se il mancato pagamento si ripete per due mesi consecutivi, l’offerta viene disattivata in automatico.

Il traffico illimitato verso i numeri nazionali è soggetto a un utilizzo personale e corretto, come previsto dalle condizioni generali. Anche il passaggio da un’altra promozione 1Mobile è consentito, ma solo tramite app o area riservata, al costo di 5€ più il canone mensile.