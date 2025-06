Garming Edge MTB: Bike Computer GPS per chi ama l’adrenalina

L’omonima società ha rilasciato ufficialmente una nuova versione del pc di bordo per gli amanti delle mountain-bike, Edge MTB rappresenta un vero e proprio passo in avanti da un punto di vista tecnologico dal momento che consente di godere di un’autonomia maggiorata fino a un totale di 26 ore e di una rilevazione GPS a 5 Hz che consente un individuazione precisa e in tempo reale della propria posizione, una novità assoluta in questo campo.

Come se non bastasse all’interno del piccolo pc, sono presenti due nuovi profili personalizzati denominati come enduro e downhill, di cui il primo consente di monitorare salite e discese durante l’attività sportiva e soprattutto di selezionare il punto di arrivo dal quale comincia la discesa, il secondo invece consente di tenere traccia del ritorno alla base adoperato tramite mezzi, come ad esempio una funivia in modo da non andare ad alterare i risultati registrati durante l’attività sportiva.

Il dispositivo in questione è un vero e proprio concentrato di tecnologia per coloro che amano il mondo enduro e non si limitano ad essere semplici amatoriali ma vogliono qualcosa in più per monitorare meglio le proprie prestazioni.

Le specifiche

Dimensioni e peso: 50,4 x 77,8 x 19,8 millimetri per un peso totale di 58g

50,4 x 77,8 x 19,8 millimetri per un peso totale di 58g Certificazione impermeabilità: IPX7

IPX7 Display: Tecnologia TFT transflettivo 2,13 pollici e risoluzione 240×320 pixel a colori

Tecnologia TFT transflettivo 2,13 pollici e risoluzione 240×320 pixel a colori Batteria integrata: con uso intenso 14 ore mentre 26 ore in modalità risparmio energetico

con uso intenso 14 ore mentre 26 ore in modalità risparmio energetico Cartografia: basemap mondiale, dati trail integrati Trailforks, 200 posizioni memorizzabili, 100 percorsi memorizzabili

Memoria interna da 32Gb

Sensori integrati: Luce ambientale, GPS a 5Hz di detection rate, giroscopio e accelerometro, GPS 5Hz, magnetometro e altimetro barometrico

Luce ambientale, GPS a 5Hz di detection rate, giroscopio e accelerometro, GPS 5Hz, magnetometro e altimetro barometrico Opzioni Smart: Connect IQ, risposta automatica messaggi (solo se connesso con Android), meteo, comandi musica su smartphone, VIRB, Smart Trainer

Connect IQ, risposta automatica messaggi (solo se connesso con Android), meteo, comandi musica su smartphone, VIRB, Smart Trainer Connettività aggiuntive: Bluetooth, ANT+

Bluetooth, ANT+ Compatibilità con iOS e Android

con iOS e Android Trova il mio Edge

Features allenamento: conteggio calorie bruciate, VO2 Max

Il nuovo Garmin Edge MTB è disponibile ad un prezzo di listino pari a 399,99€.