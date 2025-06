Ops! Mobile e la sua Special 300GB, ecco come risparmiare avendo il massimo

Nel panorama sempre più pieno di gestori di offerte mobili, OPS! Mobile si distingue con una proposta dedicata a chi effettua la portabilità del numero, escludendo soltanto i clienti Vodafone. L’offerta si chiama OPS Special 300 GB e rappresenta una soluzione concreta per chi cerca minuti illimitati, una buona dotazione di SMS e soprattutto un pacchetto dati generoso. Questo insomma è ciò che tutti gli utenti ricercano quando vogliono cambiare gestore e non ci sono dubbi: il provider in questione è pronto ad offrirglielo.

I dettagli dell’offerta OPS Special 300 GB

Il piano prevede ogni mese minuti senza limiti verso tutti, 100 SMS e 300 giga in 4G, così suddivisi: 150 GB di base e altri 150 GB forniti come extra da OPS! Mobile. Il costo è di 9,99€ al mese, con la garanzia che non aumenterà nel tempo, aspetto oggi sempre più apprezzato dagli utenti.

Per aderire è necessario effettuare la portabilità del numero da qualsiasi operatore, ad eccezione di Vodafone, e completare l’attivazione esclusivamente tramite SPID. La procedura è veloce, completamente digitale e non richiede la firma di documenti cartacei. Il costo di attivazione è pari a 9,90€, da pagare una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita.

Una scelta interessante per chi vuole cambiare operatore

OPS! Special 300 GB punta a soddisfare le esigenze di chi utilizza in modo intenso la connessione mobile, con un’offerta che, oltre ai giga, offre stabilità nei costi e chiarezza nelle condizioni. La ripartizione tra traffico base ed extra non cambia l’esperienza d’uso, poiché i 300 GB totali sono disponibili ogni mese senza limitazioni nella velocità.

Con una proposta mirata e trasparente, OPS! Mobile prova a ritagliarsi spazio nel mercato dei gestori virtuali, parlando a chi vuole cambiare operatore con la sicurezza di un prezzo fisso e un pacchetto dati abbondante. Ci sono pochi altri provider che possono tenere il confronto, questa volta la dichiarazione di superiorità è chiara.