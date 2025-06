Nuovo OnePlus Nord 5: tecnologia e immagini al centro della scena

Con il nuovo Nord 5, OnePlus rivoluziona il concetto di smartphone di fascia media, portando nel settore caratteristiche finora riservate a quelli più costosi. Il protagonista assoluto è il comparto fotografico. Si parla infatti di una doppia fotocamera Ultra-Clear da 50MP, presente sia sul fronte che sul retro. Il sensore principale LYT-700, già visto sulla serie OnePlus 13, garantisce risultati da vero professionista. Ritratti, paesaggi, scatti notturni, ogni foto restituisce colori vividi, dettagli impeccabili e un equilibrio di colori unico, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

OnePlus Buds 4: cancellazione del rumore intelligente per un ascolto immersivo

A migliorare ulteriormente l’esperienza fotografica c’è l’intelligenza dell’elaborazione HDR, che regola luci e ombre in tempo reale. L’ottica ultra-grandangolare da 116° permette di catturare scene più ampie senza distorsioni. Sul fronte selfie, il sensore JN5 da 50MP, normalmente riservato ai modelli di fascia alta, offre risultati nitidi anche in movimento o con luce non ideale. OnePlus ha incluso anche un sistema autofocus reattivo, ideale per autoritratti spontanei.

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla funzione LivePhoto, ora dotata di supporto Ultra HDR. Ogni immagine immortala tre secondi di movimento attorno allo scatto, creando una piccola sequenza dinamica con una qualità visiva superiore. Per chi ama registrare, il Nord 5 offre anche la possibilità di girare video in 4K a 60fps sia con la fotocamera posteriore che con quella anteriore. Ogni dettaglio viene reso con fluidità, trasformando anche i momenti quotidiani in contenuti di alto livello.

Ma non è ancora tutto. L’8 luglio saranno presentati anche i nuovi OnePlus Buds 4, auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore potenziata. Con una riduzione sonora fino a 55dB, gli auricolari adattano la soppressione dei suoni ambientali fino a 800 volte al secondo. Ciò permette un’esperienza sonora personalizzata, perfetta per viaggi, lavoro o relax. La Modalità Adattiva regola l’audio in base al contesto, garantendo isolamento acustico o sicurezza, lasciando però passare suoni importanti come segnali stradali o voci.