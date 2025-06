Galaxy Watch 8: design familiare e scelte prudenti per i nuovi modelli

Samsung si prepara a presentare la nuova generazione di smartwatch durante l’evento Unpacked di luglio. Insieme ai pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Z Flip7, arriveranno anche i GalaxyWatch 8, i Watch8 Classic e i Watch Ultra (2025). Anche se si tratta di un aggiornamento tanto atteso, le novità non sembrano però troppo “rivoluzionarie”. Le prime immagini trapelate infatti mostrano un’estetica molto simile tra i modelli, già introdotta con la serie Ultra. Una linea che unisce elementi circolari e quadrati. Una scelta che però non tutti gli utenti apprezzano, al contrario, il design continua a suscitare opinioni discordanti.

Galaxy Watch Ultra 2025: nuova memoria interna e colorazioni

Secondo le informazioni rivelate dal leaker Evan Blass e successivamente confermate da “Arsène Lupin”, il Galaxy Watch 8 e Watch8 Classic saranno disponibili in due versioni, una solo Wi-Fi e una con supporto alla rete 4G LTE. Anche le dimensioni resteranno fedeli al passato. Si parla infatti di 40 e 44mm per il modello base, mentre il Classic arriverà solo a 46mm, abbandonando i tagli da 43 e 47mm visti in precedenza. Le colorazioni scelte non introducono particolari novità, grafite e argento per il Watch 8, nero e bianco per il Classic. Una conferma della tendenza di Samsung a non osare troppo sul piano estetico, preferendo restare su tonalità già note al pubblico.

Il vero protagonista della serie potrebbe essere il Galaxy Watch Ultra 2025. Conosciuto anche come Watch8-Ultra, rappresenta l’evoluzione del modello più potente e resistente della linea. Le indiscrezioni parlano di tre nuove colorazioni in titanio, blu, grigio e argento. Manca invece il Titanium White, molto apprezzato lo scorso anno, che potrebbe essere escluso dalla nuova linea. Non è ancora chiaro se saranno mantenute le combinazioni di cinturini e casse già viste nel 2024. In particolare, la variante con cinturino arancione e cassa argento, particolarmente apprezzata per il suo stile deciso, rischia di non tornare sul mercato.

La novità più interessante riguarda però la memoria interna. Il Watch Ultra 2025 potrebbe offrire 64GB, il doppio rispetto ai 32GB della generazione precedente. Questo upgrade rappresenta un passo importante verso un uso più avanzato dello smartwatch, soprattutto per chi archivia musica offline, applicazioni e mappe. Al contrario, non sono emersi dettagli sul processore o su eventuali miglioramenti dei sensori biometrici. Insomma, Samsung punta su solidità e coerenza, mantenendo una linea che privilegia l’affidabilità rispetto all’innovazione tecnologica estrema.