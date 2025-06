Intel Core Ultra 300: i Nova Lake-S trapelano online

A quanto pare la nota società tinta di blu non ha intenzione di fermarsi e sta lavorando a nuovi professori che porteranno delle prestazioni davvero di altissimo livello, a parlarne è stato un leaker generalmente molto affidabile nel mondo CPU e hardware PC il quale ha svelato che la nuova gamma sarà composta da almeno 7 SKU, si parte dall’entry level Core 3 per arrivare ad un Core 9 piuttosto impressionante con la bellezza di 52 core fisici a disposizione.

Un nuovo layout

Secondo quanto dichiarato dall’Insider, Intel adotterà un nuovo layout per quanto riguarda la struttura dei propri processori, in passato infatti eravamo abituati a vedere processori con core performance e core efficiency, nella nuova serie di CPU assisteremo all’introduzione di un nuovo cluster composto anche dai core Low Power, i quali saranno sempre presenti in numero di quattro a differenza invece degli altri che potranno essere presenti in numero variabile a seconda delle prestazioni che offrirà il chip, l’utente ha rilasciato una tabella che mostra tutti i chip che Intel ha intenzione di produrre con i rispettivo numero di core per tipologia.

Come potete vedere la nuova gamma offrirà davvero tante soluzioni in modo da poter stratificare i processori per venire incontro alle esigenze di tutti i consumatori ponderando sulla bilancia prestazioni e prezzo, non a caso sarà presente un solo chip di fascia altissima che offrirà la bellezza di 52 core in totale e numerosi chip di fascia media che permetteranno dunque una diffusione capillare per accontentare tutte le fasce di utenza in modo specifico e preciso.

L’Insider non ha rilasciato informazioni in più in merito a prestazioni e benchmark e anche riguardo le frequenze operative di lavoro, probabilmente per avere qualche dettaglio in più dovremmo attendere ancora un po’ di tempo soprattutto se consideriamo anche che l’intelligenza artificiale non è stata minimamente nominata all’interno di queste informazioni, sebbene in tutta probabilità avrà anch’essa un ruolo assolutamente di rilievo.