Fastweb Mobile: tre super offerte per l’estate fino a 30GB in 5G

Fastweb rinnova la propria proposta nel mercato mobile con tre offerte semplici da capire, complete nei contenuti e senza vincoli contrattuali. I nuovi piani, pensati per chi cerca grandi quantità di giga, sono disponibili in modalità digitale o con supporto telefonico gratuito, e possono essere attivati tramite SPID, carta d’identità elettronica o video-identificazione.

Fastweb Mobile: 150 giga a un prezzo accessibile

La prima delle tre opzioni è Fastweb Mobile, un piano pensato per chi desidera un pacchetto dati ampio senza superare la soglia psicologica dei 9 euro. Per 8,95€ al mese, l’offerta include 150 giga, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 SMS. Si tratta di una soluzione solida, adatta a un utilizzo quotidiano anche intenso, senza costi nascosti e con attivazione una tantum di 10€.

Mobile Full: 5G compreso e traffico potenziato

Chi desidera accedere alla rete 5G può scegliere Mobile Full, l’offerta intermedia che per 10,95€ al mese mette a disposizione 200 giga, sempre con minuti illimitati e 100 SMS. Il passaggio alla rete più veloce viene incluso nel canone, senza bisogno di opzioni extra. Fastweb garantisce inoltre una delle esperienze di navigazione più rapide in Italia, come riconosciuto da Ookla.

Mobile Maxi: 300 giga e servizi per la sicurezza e i propri animali

La terza proposta, Mobile Maxi, è pensata per chi vuole il massimo da una linea mobile. A 12,95€ al mese, l’offerta include 300 giga, Fastweb Protect per la protezione digitale e anche l’Assistenza Pet di Quixa, una polizza pensata per chi ha un animale domestico. Anche in questo caso sono compresi minuti illimitati e 100 SMS.

Le tre soluzioni sono disponibili sia con SIM fisica (spedizione gratuita) sia in formato eSIM, attivabile in tempi molto rapidi. Fastweb continua così a puntare su chiarezza, qualità della rete e flessibilità, offrendo opzioni che si adattano a stili di vita e abitudini digitali differenti. C’è poco da dire: siamo di fronte a soluzioni da non lasciarsi scappare.