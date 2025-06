CoopVoce: ancora un giorno per la EXTRA 300 a soli 7,90€ al mese

CoopVoce torna a farsi sentire con una proposta decisa, pensata per chi vuole cambiare operatore puntando su qualità, trasparenza e convenienza. Si chiama EXTRA 300 ed è l’offerta con cui il gestore virtuale mira a competere con le tariffe di fascia alta, offrendo più giga a un prezzo inferiore rispetto alle precedenti promozioni.

300 giga e SMS abbondanti a meno di 8 euro

EXTRA 300 include minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 300 giga in 4G al prezzo di 7,90€ al mese, per sempre. Non si tratta di un’offerta temporanea, ma di una tariffa stabile che rispecchia la politica storica di CoopVoce: nessun aumento nel tempo e nessuna rimodulazione. L’attivazione è gratuita fino al 25 giugno 2025, un vantaggio in più per chi decide di passare al gestore in questi giorni.

Rispetto alla promo da 200 giga lanciata solo un mese fa a 8,90€, questa nuova proposta offre più dati a un prezzo più basso, segnando un netto salto di qualità nel rapporto tra costo e servizi inclusi.

I punti di forza di CoopVoce

Oltre al prezzo bloccato, CoopVoce continua a distinguersi per alcune caratteristiche uniche nel panorama mobile:

Autoricarica facendo la spesa nei supermercati Coop convenzionati;

Zero vincoli contrattuali e nessun costo nascosto ;

Giga identici in Italia e in Unione Europea , utili per chi viaggia spesso;

Attivazione semplice e veloce anche tramite SPID.

EXTRA 300 è la conferma di una strategia chiara: offrire un servizio affidabile, con copertura nazionale su rete TIM, a condizioni trasparenti e competitive, senza compromessi. Un’offerta pensata per chi non accetta aumenti imprevisti e vuole tanti dati al giusto prezzo. Non c’è più nulla da dire, ma solo da agire e nel più breve tempo possibile in quanto domani 25 giugno sarà l’ultimo giorno disponibile per sottoscrivere la promo. Anche questa volta CoopVoce ha fatto il massimo per mettere in difficoltà la concorrenza e probabilmente ci riuscirà senza problemi.