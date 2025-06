Death Stranding: novità sull’adattamento anime

L’universo narrativo di Death Stranding continua a espandersi oltre i confini del gaming. Secondo recenti indiscrezioni, l’adattamento anime è in fase di sviluppo da parte di Kojima Productions. A tal proposito, di recente, è stato annunciato il suo sceneggiatore principale: Aaron Guzikowski. Nome già noto nel panorama della fantascienza per la sua attività come creatore e showrunner della serie Raised by Wolves di HBO. La scelta di Guzikowski conferma l’intenzione dello studio di affidare il progetto a una mente in grado di raccontare storie complesse e suggestive. Secondo quanto dichiarato da Kojima Productions, l’anime adotterà un tono più maturo. A tal proposito, l’approccio narrativo di Guzikowski sembra perfettamente in linea con tale visione.

Death Stranding: continuano i lavori per l’adattamento anime

Lo sceneggiatore ha espresso un entusiasmo genuino per l’opportunità. Ha parlato con ammirazione del mondo immaginato da Hideo Kojima, definendolo libero, oscuro eppure ricco di speranza. Per Guzikowski, l’ingresso nell’universo di Death Stranding rappresenta una sorta di realizzazione personale, non solo per la possibilità di contribuire alla mitologia di una saga così originale, ma anche perché il linguaggio dell’animazione offre nuovi strumenti espressivi con cui giocare. Si è detto onorato di essere stato invitato a far parte di un universo tanto fertile, in cui può dar vita a nuove storie e sperimentare con libertà creativa.

Nel frattempo, il franchise continua a generare attesa e fermento. Allo stesso tempo, insieme all’adattamento anime, è in fase di lavorazione anche un film live-action tratto dalla stessa saga. La pellicola è prodotta in collaborazione con A24 e sarà distribuita nelle sale cinematografiche nel 2027. E non è tuto. I fan del videogioco possono contare su un imminente ritorno: Death Stranding 2 è ormai alle porte. Il seguito dell’avventura di Sam Porter Bridges promette di ampliare l’esperienza originale. Introducendo nuove meccaniche e approfondendo ulteriormente un mondo che ha già conquistato una vasta community globale.