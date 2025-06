Notghin Phone (3)

Nothing ha scelto di puntare su un processore di fascia alta ma non al vertice assoluto, adottando lo Snapdragon 8s Gen 3, presentato da Qualcomm all’inizio del 2024. Si tratta di un chip costruito con architettura a 4 nanometri, capace di offrire prestazioni elevate senza raggiungere i livelli del più potente Snapdragon 8 Gen 3.

Secondo l’azienda, questa scelta consente di garantire una buona esperienza d’uso bilanciata per prestazioni e consumi. Il chip integra una CPU a otto core (con un core principale Cortex-X4) e una GPU Adreno 735, con supporto al ray tracing e alle ultime tecnologie AI di Qualcomm.

Focus sull’ottimizzazione, non solo sulla potenza

Nothing ha chiarito che Phone (3) non inseguirà il massimo delle specifiche, ma sarà pensato per un uso quotidiano fluido e coerente con l’identità del brand. Il SoC selezionato consente prestazioni superiori al precedente modello, pur restando in una fascia di prezzo più accessibile rispetto ai flagship tradizionali.

Nel confronto con Phone (2), la società parla di un miglioramento del 36% della CPU, dell’88% per la GPU e di un incremento del 60% nelle prestazioni dell’NPU (Neural Processing Unit), elemento chiave per la gestione delle funzioni AI integrate nel sistema.

Il Nothing Phone (3) verrà presentato ufficialmente il 1° luglio a Londra, durante un evento che vedrà anche l’introduzione di una nuova linea di cuffie over-ear e la presentazione del progetto Essential Space. Il marchio guidato da Carl Pei sembra voler proseguire sulla strada di un ecosistema coerente, fatto di dispositivi connessi e curati nel design.

L’azienda ha già condiviso un primo video sull’evoluzione di Phone (3), pubblicato su Nothing TV, dove vengono evidenziate le scelte di progettazione e la volontà di migliorare ogni singolo aspetto del dispositivo, pur mantenendo una certa coerenza con il passato.

La decisione di non usare un chip top di gamma come lo Snapdragon 8 Gen 3 (o l’atteso Gen 4) riflette la strategia di Nothing, che punta su design distintivo, esperienze d’uso ottimizzate e prezzo competitivo. In un mercato affollato da flagship con SoC di fascia altissima, l’azienda sceglie di offrire alternative equilibrate, con un focus su fluidità, autonomia e affidabilità.

Questa posizione di mercato ha già portato risultati positivi con i precedenti Phone (1) e Phone (2), che si sono distinti per interfaccia pulita, estetica trasparente e supporto software regolare.