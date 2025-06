iOS 26 consente l’aggiunta di più dettagli alle carte registrate nel Wallet di Apple

Le novità che porterà agli utenti il nuovo sistema operativo per iPhone, iOS 26 sono davvero tante e lo si può già vedere dalle prime beta destinate agli sviluppatori. L’applicazione che potrebbe beneficiare di alcune migliorie è anche Wallet, il portafoglio digitale di Apple che consentirà agli utenti di aggiungere i dati completi riguardo alle carte registrate, così da poterli consultare in ogni momento anche in assenza della carta fisica. Ciò significa che, al posto di dimostrare solo informazioni in modo parziale, con iOS 26 il Wallet presenterà anche il numero di carta al completo e il codice di sicurezza di 3 cifre. Potrebbe essere questo un vero passo in avanti nel mondo dei pagamenti elettronici dal lato del colosso di Cupertino.

Dati completi, visibili e sicuri

Con la nuova versione del sistema operativo, compare una voce chiamata “Aggiungi i dati della carta fisica”, accessibile dalle impostazioni delle singole carte registrate. Una volta toccata, viene richiesta l’autenticazione biometrica tramite Face ID o Touch ID. Superato questo passaggio, si possono inserire tutte le informazioni mancanti.

Apple consente di scansionare la carta con la fotocamera, per velocizzare il processo, oppure di inserire i dati manualmente. I campi includono il numero completo, la data di scadenza, il CVV e, in alcuni casi, dati opzionali.

Una volta completato l’inserimento, tutte le informazioni vengono salvate localmente in Wallet e sincronizzate con iCloud Keychain, rimanendo comunque criptate e accessibili solo all’utente. Durante l’uso di Apple Pay, questi dati non vengono mai trasmessi o condivisi.

Più autonomia, meno necessità di avere la carta con sé

Questa novità offre un livello di praticità inedito: è ora possibile consultare i dati completi della propria carta anche se non si ha quella fisica a portata di mano. Un dettaglio che, pur essendo piccolo, rende Wallet molto più utile nella quotidianità e colma una lacuna che molti utenti avevano segnalato negli anni.