Tecnologia neurale cinese apre nuove strade per disabilità motorie

Negli ultimi anni, la Cina ha accelerato parecchio nel campo delle interfacce cervello-computer, quelle tecnologie che sembrano uscite da un film di fantascienza, ma che stanno davvero cambiando la vita di tante persone. L’ultima novità arriva da un paziente che ha perso tutti e quattro gli arti più di dieci anni fa e che oggi, grazie a un impianto neurale minuscolo come una moneta, riesce a muovere un cursore sullo schermo solo con il pensiero. Non è un gioco: è tecnologia pura, che apre nuove strade per chi combatte con gravi disabilità motorie.

Dal pensiero al controllo: come un impianto cinese guida computer e robot

L’impianto è stato inserito nel suo cervello a marzo, e in poche settimane quest’uomo ha imparato a usare il computer, giocare a scacchi e persino a divertirsi con i videogame. La naturalezza con cui controlla tutto questo senza mani è davvero impressionante, e racconta molto sulle potenzialità di questi dispositivi. Questa sperimentazione arriva dopo Neuralink di Elon Musk, ma con un approccio tutto cinese: una collaborazione tra università, ospedali e aziende hi-tech che punta a offrire un’opzione concreta per chi ha bisogno di riconquistare autonomia.

Il vero segreto sta negli elettrodi ultrafini, molto più sottili di un capello umano, che si adattano ai movimenti del cervello senza danneggiarlo. Sono dotati di sensori che leggono l’attività elettrica cerebrale con una precisione incredibile e, cosa fondamentale, senza provocare rigetti. L’operazione stessa è durata meno di mezz’ora: i medici hanno creato un piccolo foro di appena 5 millimetri nel cranio e, aiutandosi con una mappa 3D e tecnologie avanzate, hanno posizionato il dispositivo esattamente dove serviva.

Adesso comincia la parte ancora più interessante: il paziente si allena per controllare arti robotici e strumenti assistivi, puntando a muovere oggetti con la mente. Nei prossimi mesi, il dispositivo verrà anche testato con robot più evoluti e assistenti AI, con l’idea di trasformare davvero la vita quotidiana e la riabilitazione motoria. Il progetto non si ferma qui: entro il 2026 sono previsti decine di nuovi partecipanti, segnando una sfida importante nel mondo della tecnologia medica. La Cina, insomma, non vuole più solo inseguire, ma vuole giocare da protagonista in questo campo che solo qualche anno fa sembrava un sogno lontano.