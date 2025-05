Inbrain: in arrivo nuove proposte che sfidano Neuralink

Nel dibattito sempre più acceso riguardo gli impianti cerebrali, dominato da nomi come Neuralink, emerge un attore alternativo. Si tratta di Inbrain Neuroelectronics, una startup con base a Barcellona. Quest’ultima ha deciso di concentrarsi esclusivamente sull’applicazione clinica delle neuro-tecnologie. Carolina Aguilar, CEO e cofondatrice dell’azienda, ha dichiarato che l’obiettivo è solo sanitario. Dunque, Inbrain non si focalizzerà sull’intrattenimento o sull’ampliamento cognitivo. Fondata nel 2020, Inbrain ha sviluppato un impianto cerebrale all’avanguardia basato su grafene. Un materiale noto per la sua flessibilità, sottigliezza estrema e conduttività superiore.

Inbrain: nuovi impianti per il settore medico

A differenza degli approcci più invasivi che impiegano metalli o polimeri, come quelli adottati da aziende concorrenti come Neuralink, la scelta del grafene offre una tecnologia potenzialmente più precisa. Oltre che meno traumatica per i tessuti cerebrali. Il primo grande obiettivo clinico di tale tecnologia è il morbo di Parkinson. L’impianto sviluppato è in grado di monitorare i segnali cerebrali relativi al movimento e di intervenire con stimolazioni elettriche solo nei momenti necessari. Riducendo al minimo l’intervento e ottimizzando il beneficio terapeutico. Non si parla ancora di una cura, ma di un miglioramento della qualità della vita per i pazienti.