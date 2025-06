Vodafone: 150 GB in 5G a 11,99€ al mese per chi cambia!

Chi passa da Tim, WindTre, Kena o Very può approfittare di un’offerta Vodafone che vale davvero la pena: 150 Giga in 5G a soli 11,99€ al mese, senza costi di attivazione se attivi tutto online, con la SIM che arriva direttamente a casa gratis.

Passa a Vodafone e naviga in 5G con 150 GB a meno di 12€ senza costi nascosti

Se ti piace navigare senza limiti, qui hai la possibilità di sfruttare il 5G — ovviamente, se hai un telefono compatibile e sei in una delle città coperte dalla rete Vodafone. E quando viaggi in Europa, niente panico: 15,1 Giga sono disponibili anche lì senza costi extra, così puoi restare connesso senza pensieri.

Minuti e SMS? Illimitati, sia verso numeri fissi che mobili in Italia. Un dettaglio importante, però: l’uso deve essere corretto, niente abusi, così tutti possono godersi il servizio senza problemi.

E c’è un vantaggio bello comodo: il prezzo rimane bloccato per 24 mesi se scegli il pagamento automatico con carta o PayPal. Niente sorprese in bolletta per due anni, quindi puoi stare tranquillo.

Un altro plus è la comodità di non dover pensare più alle ricariche. Con l’addebito automatico, il credito si ricarica da solo quando scende sotto i 5 euro, così non rischi mai di rimanere senza connessione.

Questa offerta è riservata a chi passa a Vodafone mantenendo il proprio numero da Tim, WindTre, Kena o Very, quindi se sei già cliente di uno di questi operatori e vuoi cambiare senza perdere il tuo numero, questa è un’occasione da cogliere.

In più, con il piano Vodafone 25 New, hai incluso anche Smart Passport 2.0, ricevuta di ritorno degli SMS, segreteria telefonica e altre funzioni utili come “chiamami” e “recall” per non perdere mai una chiamata.

In sostanza, è una soluzione semplice, comoda e conveniente per chi vuole tanti giga, chiamate senza limiti e tranquillità sul prezzo per due anni. Se stai pensando di cambiare operatore, questa offerta potrebbe essere proprio quella giusta.