Ferrari elettrica rinviata: seconda BEV in arrivo solo nel 2028

Una Ferrari elettrica era attesa per il 2026, la seconda, invece, ora slitta al 2028. È quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, che cita fonti interne vicine a Maranello. Il motivo? Una realtà che si fa sentire nel settore: la domanda per auto di lusso elettriche è troppo bassa. Non è una rinuncia, ma un passo indietro calcolato e strategico. Ferrari starebbe riflettendo sulla direzione da prendere. Bisogna che il pubblico sia pronto ed oggi, il pubblico delle supercar, pare non esserlo affatto.

Il primo modello 100% elettrico Made in Ferrari sarà svelato a ottobre. Un evento attesissimo. La prima vera consegna è prevista per fine 2026. Le foto spia hanno già lasciato intravedere qualcosa, ma il mistero resta. Internamente, questo modello viene considerato un simbolo. Sarà prodotto in numeri contenuti, più vetrina che rivoluzione. Serve a rispettare la parola data, non a cambiare il mercato. Ecco perché il vero banco di prova sarà il secondo modello elettrico, ma purtroppo ora i tempi di attesa crescono di parecchio. È un rinvio che pesa, perché non è il primo, le fonti parlano infatti di due posticipi consecutivi.

Un futuro ancora da scrivere per Ferrari

La verità è che costruire una Ferrari elettrica non basta a venderla. Lo ha detto anche Mate Rimac, che di supercar elettriche se ne intende. I clienti continuano a cercare motori termici, rumore, emozione. Quella scintilla che una batteria ancora fatica a replicare. Non è un caso che anche Lamborghini e Porsche stiano rivedendo i piani. Lamborghini ha spostato la sua prima BEV al 2029. E Ferrari? Al momento non commenta. Il secondo modello elettrico era ed è di importanza chiave, ma serve tempo. Serve soprattutto un mercato dove posizionarla e dei possibili acquirenti. Intanto, i riflettori restano puntati sull’ottobre 2025, quando finalmente verranno svelati i primi dettagli sull’elettrica Ferrari. Saranno sufficienti a infiammare l’attesa e a far si che questa valga? Lo scopriremo.