Alisea accusa Apple di aver copiato il design della sua “pensil”

Nel mondo della proprietà intellettuale, le piccole imprese si trovano spesso a confrontarsi con colossi globali. È il caso di Alisea, azienda benefit vicentina guidata da Susanna Martucci. Quest’ultima ha, di recente, sfidato Apple in tribunale per una questione di design. Il centro della disputa è Perpetua, una matita nata nel 2014 da un progetto di economia circolare. Quest’ultima, secondo l’azienda veneta, sarebbe stata copiata nella progettazione della Apple Pencil di seconda generazione. La matita Perpetua, realizzata in zantech (materiale brevettato derivato dalla polvere di grafite riciclata) riesce a scrivere sia su carta sia su schermi. La sua forma è particolare: un lato piatto e gli altri tondi, un design distintivo che ha attirato l’attenzione anche del mondo del design industriale.

Apple ha copiato la matita Perpetua di Alisea?

Un’analisi tecnico-comparativa commissionata dall’azienda italiana rafforzerebbe la sua posizione. Secondo quanto emerso, i due oggetti potrebbero essere confusi da un osservatore comune. Il tentativo iniziale di risolvere la controversia al di fuori dei tribunali non ha avuto successo, e così si è avviato nel dicembre 2022 un percorso legale. Il quale ha già visto una prima sentenza favorevole ad Apple nel 2024.

Ma Alisea non si è fermata. Il 17 luglio si aprirà l’udienza in Appello. Una nuova occasione per riaffermare la propria tesi e, soprattutto, per lanciare un messaggio più ampio: le idee originali meritano protezione, anche quando nascono in realtà di dimensioni ridotte.

Martucci ha chiarito che la causa non ha una motivazione esclusivamente economica. Nella sua dichiarazione ha affermato che ciò che l’azienda chiede è il riconoscimento del proprio lavoro. E non è tutto. Martucci ha anche affermato che si tratta di una questione culturale. Soffermandosi sul desiderio di tutelare il valore della progettazione italiana. In un panorama dove il confine tra ispirazione e imitazione è sempre più sfumato, l’esito del ricorso potrebbe diventare un precedente importante. Non resta che attendere e scoprire come si concluderà tale vicenda tra Apple e Alisea.