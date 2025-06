Misurare il tempo senza sprechi: il nuovo orologio quantistico

Hai presente quando cerchi di ricordarti quanto tempo è passato senza guardare l’orologio, magari affidandoti solo al sole o al rumore della città che cambia? Ecco, i fisici stanno cercando di fare qualcosa di simile, ma nel mondo quantistico. E non solo per filosofia o poesia: l’idea è misurare il tempo in modo preciso senza sprecare energia. Sì, hai capito bene: un orologio che non fa “tic” e non spreca nulla.

Il tempo scorre, l’orologio quantistico non spreme energia

Un team internazionale ha lavorato a un nuovo tipo di orologio quantistico che sfida il modo in cui abbiamo sempre pensato al tempo. Di solito, che si tratti di un orologio da polso o di un sofisticato orologio atomico, ogni secondo viene scandito da un evento distinto. Ogni “tic”, però, ha un costo: un po’ di energia che se ne va, un pizzico di entropia in più. Più vuoi essere preciso, più consumi. È una legge non scritta che abbiamo sempre dato per scontata.

Ma questa volta, il concetto è diverso. Anziché contare ogni singolo evento – come si conterebbero i passi in una marcia – i ricercatori hanno pensato: “E se osservassimo il movimento nel suo insieme, come una danza continua, anziché ogni singolo passo?” In pratica, anziché frammentare il tempo, lo seguono mentre scorre, lasciando che le particelle si muovano in modo coerente, quasi come se ondeggiassero lungo un sistema. Così facendo, riescono a mantenere la precisione senza dover bruciare energia a ogni battito.

La parte interessante è che questo approccio non viola nessuna legge della fisica. L’entropia c’è ancora, ma è più controllata, più sobria. Non scompare, ma si riduce senza perdere in efficacia. E questa “eleganza nascosta” è forse il dettaglio più affascinante: non si tratta di forzare la natura, ma di assecondarla con più intelligenza.

In Svezia, alla Chalmers University, stanno già lavorando a un prototipo. Non si tratta più solo di teoria: ci sono cavi, circuiti superconduttori, strumenti da laboratorio. E se tutto andrà come sperano, questa nuova idea potrà influenzare anche altri settori, dai sensori super efficienti ai futuri processori quantistici.

In fondo, è un po’ come imparare a leggere il tempo guardando il cielo, ma con la matematica quantistica al posto delle nuvole. Non male come rivoluzione silenziosa.