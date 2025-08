La Ferrari elettrica corre verso il suo debutto

Silenziosa, attesa e ha già suscitato tantissima curiosità, la prima Ferrari elettrica sta percorrendo l’ultimo tratto del suo viaggio verso la produzione definitiva. Benedetto Vigna, amministratore delegato dell’azienda, ha confermato che non ci saranno ritardi. Il piano stabilisce che a ottobre 2025 verrà mostrata la struttura tecnologica della vettura, all’inizio del 2026 saranno svelati gli interni e in primavera avverrà la presentazione ufficiale.

La strategia non lascia spazio a ripensamenti. Ferrari vuole rispettare la tabella di marcia e arrivare sul mercato senza rinunciare alla propria identità sportiva. Vigna ha spiegato che l’interesse per la prima BEV è già elevato, anche tra chi non ha mai posseduto un’auto simile. I potenziali clienti vanno dai trentacinquenni ai sessantenni, con un entusiasmo che attraversa continenti e generazioni.

Ferrari: test notturni e un unico modello elettrico in arrivo

Il marchio sa che il settore delle supercar elettriche è ancora giovane e circondato da scetticismo, prevale però la fiducia. La prima Ferrari a batteria non punta solo alle prestazioni, ma anche a mantenere intatto il fascino del brand, entrando in un mercato che cambierà radicalmente il modo di vivere l’automobile sportiva.

Le indiscrezioni su un secondo modello elettrico, circolate negli ultimi mesi, sono state smentite dallo stesso Vigna. Ferrari, al momento, è concentrata solo su questa prima supercar a zero emissioni. Ogni energia viene investita per perfezionare il progetto, senza disperdersi in altre linee di sviluppo.

Un dettaglio affascinante riguarda la fase di collaudo. Vigna ha raccontato di aver guidato personalmente i prototipi definitivi di notte, a Balocco, in un contesto protetto dal buio e dalle zanzare estive. Nessun camuffamento per queste prove riservate, lontane da sguardi indiscreti. Al contrario, i muletti visti finora su strada erano mascherati, pensati solo per i test preliminari. Tale approccio rivela la volontà di proteggere il design finale fino all’ultimo momento. La Ferrari elettrica non sarà soltanto un esercizio tecnico, ma un manifesto della nuova era per il marchio. Tra segretezza e innovazione, l’azienda lavora per trasformare la sfida dell’elettrico in un’occasione per riscrivere la sua leggenda.